Кого призовут на военную службу в Санкт-Петербурге во время частичной мобилизации в России в 2022 году Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию с 21 сентября 2022 года. На службу планируют призвать 300 тысяч человек, находящихся в резерве. Рассказываем, кого призовут на военную службу в Санкт-Петербурге во время частичной мобилизации в России в 2022 году.

Призывную комиссию по мобилизации в Петербурге возглавляет губернатор города Александр Белов, заместитель руководителя — военный комиссар города Сергей Качковский. Первое заседание намечено на 22 сентября 2022 года. Сколько именно планируется призвать человек из Северной столицы, пока что не сообщается.

- Для исполнения указа президента будем работать в тесном взаимодействии с военным комиссариатом Петербурга и Западным военным округом. Первое рабочее заседание призывной комиссии по мобилизации проведу завтра. Постоянно будем информировать жителей города о проводимых мероприятиях. Не доверяйте фейкам, пользуйтесь официальными источниками, - отметил губернатор Александр Беглов.

Кого призовут на военную службу в Санкт-Петербурге во время частичной мобилизации в России в 2022 году

Важно отметить, что призыву подлежат только те мужчины, которые состоят в запасе, то есть ранее уже проходили военную службу в армии. Кроме того, как уточнил глава Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, выпускники военных кафедр в вузах не приравниваются к тем, кто служил в армии. Грубо говоря, офицеров запаса частичная мобилизация не касается.

Согласно правилам, очередность призыва в армию делится на три разряда. Разряд указан на 11-й странице военного билета. В первую очередь призыву подлежат те, кому присвоен первый разряд. Это:

Первый разряд:

Солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики, мичманы в возрасте до 35 лет;

Младшие офицеры до 50 лет;

Майоры, подполковники, капитаны 2-го и 3-го ранга в возрасте до 55 лет;

Полковники и капитаны 1-го ранга в возрасте до 60 лет;

Высшие офицеры до 65 лет.

Второй разряд:

Солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики, мичманы в возрасте до 45 лет;

Младшие офицеры до 55 лет;

Майоры, подполковники, капитаны 2-го и 3-го ранга в возрасте до 60 лет;

Полковники и капитаны 1-го ранга в возрасте до 65 лет;

Высшие офицеры до 70 лет.

Третий разряд:

Солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики, мичманы в возрасте до 50 лет;

Младшие офицеры до 60 лет;

Майоры, подполковники, капитаны 2-го и 3-го ранга в возрасте до 65 лет;

А также женщины без офицерского звания до 45 лет и офицеры до 50 лет.

Призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.

ОТСРОЧКА

Отсрочку от призыва могут получить те, что работает на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, депутаты и сенаторы, временно негодные к военной службе, те, кто ухаживает за родственниками с инвалидностью, опекуны несовершеннолетних сестер и братьев, родители-одиночки и многодетные, а также граждане с неснятой или непогашенной судимостью за тяжкие преступления.

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