Где находятся военкоматы и призывные участки в Санкт-Петербурге
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Президент России 21 сентября 2022 года объявил в стране частичную мобилизацию. Всего призовут 300 тысяч человек, которые находятся в резерве. Это мужчины, ранее служившие в вооруженных войсках страны. В скором времени они получат повестки, с которыми им нужно будет явиться в военкомат. Рассказываем, где находятся военкоматы и призывные участки в Санкт-Петербурге - полный список адресов и телефонов.
В Петербурге призывную комиссию возглавляет губернатор Александр Беглов, заместитель руководителя — военный комиссар города Сергей Качковский. Первое заседание комиссии состоится 22 сентября. Но 21 сентября правительство города уже провело совещание о частичной мобилизации.
- План призыва следует выполнять, строго соблюдая требования законов, регламентирующих призыв, и не нарушая прав граждан, призываемых на военную службу, - подчеркнул Беглов.
Адмиралтейский район:
Рижский проспект, 12 - 251-42-93
Василеостровский район:
Большой проспект ВО, 55а - +7 991-034-45-22
Выборгский район:
Большой Сампсониевский проспект, 86а - 295-17-23
Калининский район:
улица Ватутина, 10 - 542-32-04
Кировский район:
Рижский проспект, 12 - 251-42-93
Красногвардейский район:
Республиканская улица, 16 - 528-59-03
Красносельский район:
улица Летчика Пилютова, 26/1 - 736-94-18
Кронштадтский район:
проспект Ленина, 45 - 437-1623
Курортный район:
улица Володарского, 1, Сестрорецк - 437-16-23
Колпинский район:
улица Культуры, 8, Колпино - 461-51-65
Московский район:
Московский проспект, 110 - 365-60-01
Невский район:
улица Крупской, 5б - 412-56-00
Петроградский район:
Большая Монетная улица, 19 - 232-09-04
Петродворцовый район:
Конногренадерская улица, 4/13, Петродворец - 450-50-68
Приморский район:
улица Ильюшина, 22 - 342-92-62
Пушкинский район:
Леонтьевская ул.22, Пушкин - 466-49-78
Фрунзенский район:
Южное шоссе, 104 - 708-85-99
Центральный район:
улица Чайковского, 53 - 272-62-40
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