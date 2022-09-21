Где находятся военкоматы и призывные участки в Санкт-Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Президент России 21 сентября 2022 года объявил в стране частичную мобилизацию. Всего призовут 300 тысяч человек, которые находятся в резерве. Это мужчины, ранее служившие в вооруженных войсках страны. В скором времени они получат повестки, с которыми им нужно будет явиться в военкомат. Рассказываем, где находятся военкоматы и призывные участки в Санкт-Петербурге - полный список адресов и телефонов.

В Петербурге призывную комиссию возглавляет губернатор Александр Беглов, заместитель руководителя — военный комиссар города Сергей Качковский. Первое заседание комиссии состоится 22 сентября. Но 21 сентября правительство города уже провело совещание о частичной мобилизации.

- План призыва следует выполнять, строго соблюдая требования законов, регламентирующих призыв, и не нарушая прав граждан, призываемых на военную службу, - подчеркнул Беглов.

Где находятся военкоматы и призывные участки в Санкт-Петербурге - полный список адресов и телефонов

Адмиралтейский район:

Рижский проспект, 12 - 251-42-93

Василеостровский район:

Большой проспект ВО, 55а - +7 991-034-45-22

Выборгский район:

Большой Сампсониевский проспект, 86а - 295-17-23

Калининский район:

улица Ватутина, 10 - 542-32-04

Кировский район:

Рижский проспект, 12 - 251-42-93

Красногвардейский район:

Республиканская улица, 16 - 528-59-03

Красносельский район:

улица Летчика Пилютова, 26/1 - 736-94-18

Кронштадтский район:

проспект Ленина, 45 - 437-1623

Курортный район:

улица Володарского, 1, Сестрорецк - 437-16-23

Колпинский район:

улица Культуры, 8, Колпино - 461-51-65

Московский район:

Московский проспект, 110 - 365-60-01

Невский район:

улица Крупской, 5б - 412-56-00

Петроградский район:

Большая Монетная улица, 19 - 232-09-04

Петродворцовый район:

Конногренадерская улица, 4/13, Петродворец - 450-50-68

Приморский район:

улица Ильюшина, 22 - 342-92-62

Пушкинский район:

Леонтьевская ул.22, Пушкин - 466-49-78

Фрунзенский район:

Южное шоссе, 104 - 708-85-99

Центральный район:

улица Чайковского, 53 - 272-62-40

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кого призовут на военную службу в Санкт-Петербурге во время частичной мобилизации в России в 2022 году

Рассказываем, кого призовут на военную службу в Санкт-Петербурге во время частичной мобилизации в России в 2022 году (подробности)