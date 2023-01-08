Петербург пережил самую холодную ночь с начала зимы

Самая морозная ночь с начала зимы прошла в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ночь на воскресенье, 8 января, стала самой холодной в Петербурге с начала зимы. Об этом рассказал ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале. Ранее его коллега-синоптик Александр Колесов уже предрекал, что морозы придут в Северную столицу к Рождеству. Так и случилось, но первые дни от сильных холодов город защитило Ладожское озеро, где с помощью ветра образовались «спасительные» облака. Однако сейчас морозы все же пробились в Петербург.

- Минувшая ночь в Северной столице стала самой холодной с начала зимы. Минимальная температура воздуха составила минус 17,3 градуса, до этого в лидерах было 6 января с температурой минус 15,5 градуса, - уточняет Михаил Леус.

Днем в воскресенье в городе все же потеплеет. Температура составит от минус 12 до минус 14 градусов. На небе ожидаются прояснения, но будет преимущественно облачно. Порывы северо-восточного ветра составят от 4 до 9 метров в секунду. Вместе с этим будет слабо падать атмосферное давление – до 769 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

А вот в первый рабочий день 2023 года будет облачный и без сильных осадков. Дневная температура составит от минус 8 до минус 10 градусов по Цельсию.