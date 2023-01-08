Болезнь Никиты Михалкова засекретили: Настоящий диагноз и его состояние не знают даже родственники

Никита Михалков находится в больнице Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Болезнь и госпитализация Никиты Михалкова всколыхнула всю страну. Друзья, родные и поклонники встревожены новостями об его здоровье. По одной из версий, режиссер находится в реанимации с двусторонней пневмонией, на фоне которой развился интоксикационный синдром. Однако официально диагноз артиста никто не раскрывает, о состоянии здоровья Никиты Михалкова не знают даже самые близкие. Об этом «КП» рассказал племянник режиссера Егор Кончаловский.

- Я не знаю о состоянии здоровья Никиты Сергеевича и не в курсе, какой у него диагноз, - признался «КП» Егор Кончаловский.

Узнать о состоянии здоровья удалось лишь близкому другу Никиты Михалкова, который дружит с ним с детства - актеру и художнику Александру Адабашьяну. По его словам, у режиссера повышенная температура, но диагноза нет. Но другим знаменитым артистам семья не стала сообщать подробности лечения.

Егор Кончаловский не в курсе состоянии здоровья своего дяди Фото: Иван МАКЕЕВ

- Все последние дни я очень интересуюсь новостями об его здоровье, - признался "КП" режиссер Владимир Бортко. - Я пытался узнать информацию. Но все мои знакомые из киноиндустрии, абсолютно все не в курсе настоящего положения дел. Я переживаю, могу только пожелать Никите Сергеевичу скорейшего выздоровления.

Еще один близкий друг режиссера актер Евгений Стеблов тоже признался "КП", что ничего не знает о состоянии режиссера. А его супруга уточнила, что они лишь молятся за его здоровье. Другие друзья Никиты Сергеевича оказались и вовсе не в курсе его госпитализации.

- Я давно с ним общался. Вы меня сейчас встревожили новостями об его госпитализации. Я не знаю, что с ним такое. Дай бог ему здоровья! Спасибо, что звоните и предупреждаете, - вздохнул в разговоре с "КП" актер Василий Ливанов.

Режиссер Светлана Дружинина и вовсе не поверила в новости об ухудшении состояния своего друга.

- Мало ли что пишут в новостях. Я не слышала о том, что Никита Сергеевич болен. Когда я буду об этом знать, тогда и буду официально об этом компетентно говорить. Если он заболел, то дай бог ему сил и здоровья. Если он здоров, то пусть от него отойдут все сплетни и наговоры, - удивилась звонку "КП" Дружинина.

Официальный представитель Никиты Михалкова, тем временем, сообщила "КП", что пока они не планируют комментировать диагноз и состояние режиссера.

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