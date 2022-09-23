Огромную Луну установили на Дворцовой площади Петербурга

Огромную Луну привезли в центр Петербурга. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Огромную надувную Луну, диаметром в семь метров, а также фигуры супергероев из комиксов, Микки-Мауса и раскрашенную в зенитовские цвета «Победу» ГАЗ М-20 установили в самом центре Петербурга. С 23 сентября на Дворцовой площади начинается фестиваль ко Всероссийскому дню туризма.

- А у нас на Дворцовой площади уже приземлилась Луна. Все, кто всю жизнь мечтал дотянуться до Луны – есть отличная возможность исполнить мечту, - сообщает пресс-служба центра развития туризма Visit Petersburg.

Зенитовская "Победа" - символ побед клуба. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сам фестиваль состоится с 23 по 25 сентября, а его талисманом стал эрмитажный кот, названный по итогам народного голосования ЮПитер.

В рамках фестиваля, партнером которого стал футбольный клуб «Зенит», можно будет увидеть мультимедийные инсталляции, посвященные дизайну и архитектуре, спорту и водному туризму; посмотреть на все главные трофеи петербургского клуба: Кубок и Суперкубок УЕФА, кубок чемпионов Российской Премьер-Лиги, Кубок и Суперкубок России. А также выиграть подарок от «Зенита»

Гостей фестиваля приветствуют герои комиксов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Желающих сделать селфи, а также посетить интерактивные павильоны с культурно-просветительской программой ждут 23 сентября: с 18:00 до 22:00; 24 сентября: с 11:00 до 22:00; 25 сентября: с 12:00 до 22:00.

Дотянуться до Луны можно будет в течение трех дней. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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