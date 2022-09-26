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25 сентября 2022 21:08

Олег Басилашвили: «Прозвище Басик для самых близких друзей»

Олег Басилашвили вспомнил, почему не смог поцеловать Людмилу Гурченко на съемках «Вокзала для двоих»
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Легендарный актер Олег Басилашвили празднует 88 лет.

Легендарный актер Олег Басилашвили празднует 88 лет.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Воланд из «Мастера и Маргариты», Бузыкин из «Осеннего марафона», Рябинин из «Вокзала для двоих» - все это любимый миллионами россиян Олег Басилашвили. 26 сентября легендарный актер отмечает 88-летие. Он практически не дает интервью, но для «Комсомолки» сделал исключение. Олег Валерианович рассказал, сложно ли было вернуться на сцену после коронавируса, объяснил феномен фильмов Эльдара Рязанова и порассуждал о своей главной роли в жизни – дедушки двух внуков.

ТОСКА ПО ТЕАТРУ

- Олег Валерианович, соскучились по театру после вынужденного перерыва из-за коронавируса?

- БДТ для меня второй дом. Я рад снова выходить на сцену вместе с Алисой Фрейндлих. Мы соскучились друг по другу, хотя часто общались по телефону. Оба переболели этим коронавирусом. Но друг друга не забыли, поддерживали. Да и актерская химия осталась. Все идет так, как и положено.

Басилашвили не скрывает, что во многом обязан режиссеру Георгию Товстоногову. Фото: БДТ

Басилашвили не скрывает, что во многом обязан режиссеру Георгию Товстоногову. Фото: БДТ

- А зрители, как вам кажется, соскучились по вам?

- Мне кажется, да. Сужу по трем факторам. Во-первых, абсолютный аншлаг на всех спектаклях. Билеты не достать. Знакомые меня просят посадить их в зал. Но я не могу - ни одного места нет. Во-вторых, цветов дарят сейчас столько, что потеряться в них можно. В-третьих, в зале стоит напряженная тишина. Я как актер чувствую, что публика внимательно вслушивается, всматривается. И то, что происходит на сцене, производит на них впечатление.

- Вы уже 66 лет в театре. Представляете, чтобы с вами случилось, если бы не актерская карьера?

- Не знаю, как бы все обернулось. Я всю жизнь делал то, что было мне по душе. Например, я не стал учиться в университете, просто не захотел. А пошел в школу-студию МХАТ.

- Однако дебют в Ленинграде у вас был неудачным, по вашему же признанию. Правда, что тогда карьера могла и закончиться?

- Мне досталась роль Степана Лукина в спектакле по «Варварам» Горького. Я считал ее совсем не интересной. Кроме этого в БДТ требования к актеру были чрезвычайно высокими. И я был очень разочарован результатом на сцене. Не одержал никакого триумфа. Все было так заурядно. И в таком состоянии я прожил несколько лет. Но постепенно сдружился с актерами, всем коллективом театра. И со мной персонально работал Товстоногов. Постепенно я обретал уверенность и тот настрой, соответствующий уровню БДТ.

Дуэт Басилашвили - Фрейндлих полюбился зрителям Большого драмтеатра еще несколько десятилетий тому назад. Фото: БДТ

Дуэт Басилашвили - Фрейндлих полюбился зрителям Большого драмтеатра еще несколько десятилетий тому назад. Фото: БДТ

- А как Георгий Александрович Товстоногов вас воспитывал как артиста? Кнутом и пряником?

- Каждая его репетиция, каждое назначение на роль имела глубокий смысл. Он старался менять амплуа актеров. Каждый раз было сюрпризом узнать, кого ты будешь играть дальше. И всякий раз решение режиссера было очень острым, свежим.

- Не хотелось все же попробовать себя в театрах Москвы?

- Предложения из столичных театров приходят ко мне и сейчас, на девятом десятке. Заманчивые по условиям, не скрою. Но я раньше не ходил к ним, не пойду и сейчас. Я остался верен тому театру, который меня воспитал, который привил настоящую творческую дисциплину.

Увидеть Олега Басилашвили на сцене БДТ сейчас можно раз в месяц.

Увидеть Олега Басилашвили на сцене БДТ сейчас можно раз в месяц.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- К слову, о дисциплине. Молодые артисты позволяют себе называть вас по прозвищу, как старожилы театра?

- Вы про имя Басик? Ну, уж нет. Не думаю, что молодежь нашего театра и люди, с которыми я мало общаюсь, могут меня так называть. Это ласковое прозвище для моих самых близких друзей. И оно меня не обижает.

ВОЛАНД – НЕ ЗЛОДЕЙ, А РЯЗАНОВ – ГЕНИЙ

- Вас знают и любят в том числе по ролям у Эльдара Рязанова. Как вы объясняете феномен его фильмов?

- Эльдар был не из тех режиссеров, кто хотел поразить зрителя своим талантом, монтажом или съемкой. Рязанов показывал подлинные человеческие отношения в этих фильмах. Мне всегда было с ним интересно, радостно и приятно работать. Это большой подарок судьбы.

Олегу Басилашвили не сразу было комфортно работать с Людмилой Гурченко на съемках "Вокзала для двоих". Но поцелуй его раскрепостил.

Олегу Басилашвили не сразу было комфортно работать с Людмилой Гурченко на съемках "Вокзала для двоих". Но поцелуй его раскрепостил.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Но без сложностей не обходилось. Известно, в первый день съемок «Вокзала для двоих» вы не смогли поцеловать Людмилу Гурченко…

- Просто нам с Людмилой было довольно некомфортно в этом тексте. Поэтому пришлось прервать съемку на один день. Но никакого скандала не было. Ну и Людмила переписала сама сцену так, как и должно было быть. Прочувствовала мою стеснительность. Подобрала слова, которые я действительно могу произнести. Как итог - получилось очень хорошо. Мы около минуты переглядываемся, произносим какие-то междометия, а потом мой герой произносит «Ну все, довольно!» и целует любимую женщину.

- Скажите, современные ремейки на фильмы Рязанова – это что?

- Да, я слышал про ту же «Иронию судьбы в Голливуде». Я бы советовал этим режиссерам не искать столь легкого пути. А то они пришли на все готовенькое! А ведь постановка фильма – это труднейший путь, в котором актеры и режиссеры нащупывают дорогу, ломая руки и ноги. Сам я ни один из ремейков не видел и видеть не хочу, мне это неинтересно.

Воланд - вовсе не дьявол, убежден Басилашвили. Фото: кадр из сериала "Мастер и Маргарита"

Воланд - вовсе не дьявол, убежден Басилашвили. Фото: кадр из сериала "Мастер и Маргарита"

- После выдающейся роли Воланда вас пугались?

- Нет, что вы. Роман Булгакова настолько сложен и многообразен, а сам Воланд настолько глубокий персонаж, что сыграть его как заурядного злодея было бы преступлением. Я вообще не считаю Воланда дьяволом. Недаром эпиграфом романа является фраза Гете: «Я часть той силы, которая вечно хочет зла, но вечно совершает благо». Это разве мог произнести дьявол? Думаю, что нет. Я вот ориентировался на эту фразу. Мой Воланд был таким. Он обличал пороки москвичей и был благороден к по-настоящему добрым людям.

Фрейндлих и Басилашвили поддерживали друг друга после заражения коронавирусом. Фото: БДТ

Фрейндлих и Басилашвили поддерживали друг друга после заражения коронавирусом. Фото: БДТ

«МНЕ НЕ НУЖНЫ ПОДАРКИ»

- Вы дважды переболели коронавирусом. Тяжело было восстанавливаться?

- Мы с супругой после начала пандемии сразу перебрались на дачу в Репино. Дышали свежим воздухом, как говорится. Но, как видите, это не помешало нам заболеть. Трудно было вернуться на сцену, были осложнения. Но ничего, здоровье вернулось. Причем, я даже не делал никакую гимнастику.

- У вас двое внуков. Получается с ними видеться?

- Младшему, Тимофею, на днях исполнилось девять лет. Старшая, Мариника, уже взрослая школьница, учится в восьмом классе. Она учит брата добру-разуму, а он за ней следит тщательно, чтобы не устроила чего. Живут они в Москве, видимся не так уж часто. Но на лето приезжают на каникулы в гости к нам. Тем ценнее момент. Чем радуют? Да просто тем, что они живут на этом свете. Добрые, хорошие ребята.

Внуки Олега Басилашвили живут в Москве. Фото: СОЦСЕТИ

Внуки Олега Басилашвили живут в Москве. Фото: СОЦСЕТИ

- 88 лет – красивая дата. Какие эмоции она вызывает у вас?

- Я стараюсь забыть об этой цифре. Не предавать ей большого значения. Мне не нужны подарки. Я счастлив тем, кем стал. И всем того же желаю – говорить то, что думаешь. Делать то, что чувствуешь. Быть не двуличным, а искренним. И, конечно, испытывать то замечательное чувство, которое вселил в нас господь Бог – сочувствие к окружающим людям.

- Как обычно проходит ваш день, если вам не нужно ехать в театр?

- Прогулки, чтение книг. Общение с женой. Больше всего люблю читать. Очень много разного. На даче у меня не такая большая библиотека, но для отпуска сгодится. Если что, хожу в ближайший книжный магазин, выбираю что-то новое, присматриваюсь. Что читаю? У меня много непрочитанных книг, которые я покупал 10-15 лет назад. Наверстываю упущенное. Например, сейчас у меня на столе книга Бенедикта Сарнова «Если бы Пушкин».

- А разве можно вам спокойно прогуливаться по Петербургу, не достают поклонники?

- Бросьте, никто меня не узнает уже! Иногда подходят, конечно. Благодарят. Но, мне кажется, благодарят не совсем за театр и кино, а за какие-то другие мои добродетели, высказывания или позицию.

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