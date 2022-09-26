«Обида тлела в нем долго»: Одноклассники Артема Казанцева объяснили, почему он устроил расстрел в родной ижевской школе

В школе погибли 7 детей Фото: Мария Бакланова

СКР установил личность убийцы, напавшего на школу № 88 в Ижевске. Во время стрельбы погибли 15 человек, в том числе девять детей. Сам подозреваемый покончил жизнь самоубийством. Нападавший был во всем черном, на его футболке следователи нашли свастику. Силовики уже установили, что убийцей оказался 34-летний Артем Казанцев, который ранее учился в этой школе и последние годы состоял на учете в психдиспансере. «КП» нашла учеников той школы 1988 года рождения. Они вспомнили Артема Казанцева и рассказали, почему он напал именно на свою школу.

- Сейчас шла, как раз вспоминал о том, каким был Артем, - рассказала kp.ru одноклассница Казанцева Татьяна. - Его одна мама воспитывала и бабушка. Он жил в соседнем доме от школы. Всегда в черном ходил, драчун был, затюканный, особо ни с кем не общался. Он прям такой не особо общительный. Волосы лохматые, длинные. Ногти все время длинные тоже, черные, грязные. Я это запомнила, потому что он кого-то исцарапал этими когтями своими. Но внешне он был симпатичный.

Школьник получил пулю от нападавшего на школу Фото: СОЦСЕТИ

В школе Артем учился на тройки и четверки. После 9 класса ушел в техникум. В негативном свете его запомнили не все одноклассники.

- Да он был веселый и позитивный парень, - признался "КП" другой одноклассник Казанцева Максим. - У него прозвище было Ежик, потому что волосы всегда стояли дыбом, такой колючий волос на голове был. Но он не был отщепенцем. Но и не был успешен. В школе не дрался.

На месте ЧП работают следователи Фото: Мария Бакланова

Артем увлекался компьютерными играми. Особо преуспел в "стрелялках".

- Он очень хорошо играл в Контр-Страйк, профи был, один из лучших, - говорит Максим. - Я это помню, потому что мы часто ходили в компьютерные клубы. Девушки в школе у него не было. Популярностью у них он не пользовался.

Одноклассники убийцы назвали возможную причину нападения на школу Фото: Мария Бакланова

Сейчас одноклассники Артема теряются в догадках, почему он напал на свою школу, но предположения есть.

- Я бы не сказал, что его буллили в школе, меня и то больше, чем его, - делится одноклассник убийцы. - Что касается учителей, то у Темы успеваемость была не очень, поэтому были высказывания из-за оценок. Почему он напал? Наверное, что-то его обидело, это долго тлело в этом человеке.

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