Финляндия планирует построить забор на границе с Россией в Ленинградской области

Финляндия может построить забор в юго-восточной части границы с Россией Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Финляндия может построить забор на границе с Россией. Это предложение выдвинул начальник пограничной службы страны Паси Костамовааара для того, чтобы предотвратить нелегальную иммиграцию. Забор может быть возведен на юго-востоке границы, как раз где страна граничит с Ленинградской областью в районе Карельского перешейка. Об этом 26 сентября 2022 года сообщает финское СМИ Demokraatti.fi.

- На остальной части восточной границы забор будет предназначен в основном для тех, кто приближается к официальным пунктам пересечения границы. Этот район имеет наибольший риск нелегальной иммиграции и самый большой трансграничный трафик, - отметил Костамоваар.

В отчете пограничной службы сообщается, что в планах оградить только 10-20 процентов границы между странами, которая общей протяженностью 1,3 тысячи километров. Таким образом длинна забора составил порядка 130-260 километров. Возвести забор планируется за два-три года. Эта конструкция может простоять около 50 лет.

Напомним, что ранее Финляндия приняла решение ограничить въезд россиянам в страну.

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