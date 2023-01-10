Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Звезды
Эксклюзив kp.rukp.ru
10 января 2023 8:19

«Отнялась левая рука»: Иван Краско честно рассказал о своем состоянии после госпитализации в больницу с инсультом

Актера Ивана Краско увезли в больницу на скорой из-за инсульта
Авторы (2):
Роман ЛЯЛИН
Роман ЛЯЛИН
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Ивана Краско увезли в больницу на скорой.

Ивана Краско увезли в больницу на скорой.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Мэтр петербургского актерского цеха, 92-летний артист театра и кино Иван Краско рассказал «Комсомольской правде», из-за чего его увезли в больницу и как он чувствует себя сейчас. По словам самого Ивана Ивановича, причиной госпитализации стали боли в левой руке.

- Простая вещь: левая рука перестала подчиняться. Левая рука, я знаю, связана с сердцем непосредственно. Лечат меня от инсульта. Не знаю, старый это или новый, - рассказал корреспонденту «КП-Петербург» Народный артист России.

По словам Краско, в больницу его привезли на машине скорой помощи: «а так бы не приняли». Но чувствует он себя более-менее хорошо.

- В целом я живой, здоровый. Как некоторые шутят: не дождетесь. Как сказал один из докторов: «чувство юмора не теряет, значит жив, курилка». В таком возрасте неудивительно в больницу попадать, - объяснил госпитализацию Иван Иванович.

Напомним, что месяц назад актер уже попадал в больницу, но тогда госпитализация была профилактической.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Иван Краско после микроинсульта не смог вернуться на сцену

Артист отменил участие в спектакле из-за слабости и плохого самочувствия (подробности)

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

100 лет СССР. Что это было - великий эксперимент или непонятное благо? (подробнее)

Шоу-бизнесЗвезды: дом