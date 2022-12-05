92-летний актер Иван Краско рассказал, почему на самом деле попал в больницу

Иван Краско попал в больницу в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

92-летний актер Иван Краско госпитализирован в Мариинскую больницу в Петербурге. Ряд СМИ сообщили, что у артиста якобы случился гипертонический криз, из-за чего его и решили направить на лечение. "КП-Петербург" дозвонилась до актера и узнала, что все было совсем иначе.

- Что значит я попал в больницу? - возмутился Краско. - У меня просто профилактика, лег в больницу, чтобы меня прокачали, прокололи. Это все планово.

- Говорят, что у вас гипертонический криз?

- Какой криз у меня? - удивился актер. - Титанический криз у меня! Я никоим образом не болею, у меня еще 13 числа спектакль. Так что приходите!

Напомним, что ранее Иван Краско перенес коронавирус и микроинсульт, после чего актеру пришлось прекратить долгие выступления на сцене.

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