На юге Петербурга начали сносить гаражи под строительство трамвайной линии «Купчино - Шушары - Славянка»

На Московском шоссе начался снос гаражей под строительство линии "Славянка". Фото: ККИ СПб

Комитет по контролю за имуществом Петербурга (ККИ) начал сносить частные гаражи, которые мешают строительству трамвайной линии «Купчино - Шушары - Славянка». 10 января люди с болгарками и тяжелая техника приехали на Московское шоссе, где располагался гаражный кооператив. Ранее земля была в аренде, но потом город расторг договор и попросил всех съехать «по-хорошему».

- В отношении участка, расположенного вблизи дома 48 А по Московскому шоссе, был заключен договор на размещение временной коллективной автостоянки. Более полугода назад город направил арендатору уведомление об отказе от договора. Пользователь был обязан самостоятельно освободить территорию, - сообщает пресс-служба ККИ.

Машины вывозят на хранение. Фото: ККИ СПб

Но большая часть автомобилистов либо не знала о ситуации, хотя предупреждения были расклеены, либо не захотела убирать гаражи своими силами. Поэтому сейчас начался принудительный демонтаж. Машины и имущество из боксов увозят на хранение. Их владельцы смогут забрать позднее. А вот за снос гаражей придется заплатить.

Вещи фотографируют, описывают и тоже увозят на склад. Фото: ККИ СПб

Напомним, что старт строительству трамвайной линии, получившей название «Славянка», дали в августе. Сдать ее в эксплуатацию должны к 2025 году.

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