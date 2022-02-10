Смольный утвердил проект размещения трамвайной линии Купчино-Шушары-Славянка

Трамвай пойдет от метро "Купчино" до Славянки уже через два года. Фото: gov.spb.ru

Правительство Петербурга окончательно утвердило план планировки с проектом межевания территории под трамвайную линию «Купчино - Шушары – Славянка». Это решение было принято в конце января, а теперь на сайте Смольного опубликовано постановление правительства. Там же есть и трассировка линии на карте.

- Протяженность трамвайной линии – 21 километр. Она будет проходить по территориям трех районов – Московского, Фрунзенского и Пушкинского. Строительство предусмотрено Генеральным планом города, - сообщали ранее в пресс-службе городской администрации.

Напомним, что ветка будет построена частным инвестором и станет аналогом «Чижика». Длина новой линии составит 21 километр. Трамваи пойдут от станции метро «Купчино» до жилых домов в Шушарах, это первый этап, а потом и до микрорайона Славянка.

Строить ветку начнут в 2022 году, а закончить должны в 2024-м. Проект уже заложен в Генплан развития Петербурга.

Появление трамвая, идущего параллельно Московскому шоссе, должно снизить траффик на загруженном участке и сократить время в пути до метро с часу до 30 минут.