Машину блогера Андрея Нифедова взорвали под Петербургом Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Под Санкт-Петербургом неизвестные взорвали автомобиль видеоблогера и мультипликатора Андрея Нифедова. Взрыв прогремел вечером 27 сентября 2022 года в городе Гатчина, где проживает блогер вместе со своей семьей. Сам он не пострадал, но его автомобилю марки "Дастер" полностью разворотило капот и выбило лобовое стекло. Об этом блогер сообщил на своей странице в социальной сети.

- Кажется придется собирать на ремонт тачки, - расстроенно сообщил своим подписчикам блогер.

У автомобиля разворотило весь капот Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Нифедов рассказал, что сразу же на место съехались все возможные службы: криминалисты, спасатели, сотрудники ФСБ, полиция. Они обследовали место взрыва, чтобы установить, с помощью какого устройства или вещества это было сделано, а также собрать улики для поиска виновных.

Также блогер рассказал, что на уличные камеры видеонаблюдения попали двое молодых ребят. На кадрах видно, что лица у них закрыты масками. Действительно ли они исполнители взрыва или нет, пока что достоверно не установлено.

Камеры зафиксировали двух парней перед взрывом Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Кто оказался недоброжелателем блогера, пока неясно. Это выясняют правоохранители.

Нифедов стал известен благодаря анимационному шоу «Нинель пофиг» и передачи «Школоблоггеры». Также он ведет стримы видеоигр. В 2021 году он выступал в качестве главного свидетеля по делу Юрия Хованского, обвиняемого в оправдании терроризма. Самого Хованского уже отпустили из-под стражи и закрыли дело.

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