«Я люто на нервах»: Главный свидетель по делу Юрия Хованского впервые прокомментировал слухи о клевете на блогера

Блогер Андрей Нифедов ответил на обвинения в клевете на Юрия Хованского. Фото: СОЦСЕТИ / пресс-служба судов Петербурга

Главный свидетель по уголовному делу Юрия Хованского, блогер Андрей Нифедов, впервые публично прокомментировал исполнение скандальной песни про «Норд-Ост». Напомним, владельца YouTube-канала с 4,5 млн подписчиков обвинили в оправдании терроризма, поскольку в композиции содержались слова, одобряющие теракт на Дубровке, в том числе убийства детей. Сам Хованский с лета сидит в СИЗО. Под домашний арест его не отпускают из-за того, что он, как считает следствие, может уничтожить улики с помощью навыков владения компьютером и интернетом.

Родные Хованского не отрицают ужасный контекст песни про «Норд-Ост», но заявляют, что уголовного дела за это быть не должно – мол, композицию исполнили на стриме (прямой трансляции в Сети – Прим.Ред.) в далеком 2012 году, когда во второй части статьи 205.2 УК РФ не было слов про оправдание терроризма через интернет. Следствие же рассматривает версии, что экстремистский стрим прошел позже. Близкие горе-блогера считают, что его оболгал коллега по цеху Андрей Нифедов, сидевший рука об руку с Хованским на той самой прямой трансляции.

В начале своих блогерских карьер Нифедов и Хованский были приятелями и выпускали много совместных видео. Фото: СОЦСЕТИ

И вот, главный свидетель по делу впервые за четыре месяца публично рассказал о своем вовлечении в процесс. По словам Нифедова, он не давал показания против своего старого приятеля. Блогер был немногословен, потому что находится под подпиской о неразглашении.

- Я хотел бы извиниться, я люто на нервах, – сказал Нифедов на стриме, прошедшем 11 октября на YouTube-канале «SVTV». – Я в состоянии мандража. Было на меня давление? Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Ну а кому сейчас легко? Травля в интернете (подписчики Хованского стали критиковать Нифедова – Прим.Ред.) меня волнует сейчас меньше всего. Я не в СИЗО? Это вопрос времени. Я не соучастник дела? Пока что. Мы все в одной лодке нашей действительности.

В конце трансляции Андрей Нифедов добавил, что «хотел бы увидеть конец этого кошмара». Добавим, что Хованскому все еще грозит до 7 лет лишения свободы. Но родные тех, кто погиб в «Норд-Осте», хотели бы более строгого наказания.

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