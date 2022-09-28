Мобильный военкомат установили на границе России и Финляндии в Ленобласти

Мобильный призывной пункт установили на границе с Финляндией. Фото: vk.com/vyborg_news

Мобильный военкомат развернули на российско-финской границе в Выборгском районе Ленобласти. Передвижной призывной пункт появился утром 28 сентября у международного пункта пропуска «Торфяновка».

- На границе с Финляндией развернуты мобильные пункты военкомата, - пишут очевидцы в группе «Интересный Выборг» ВКонтакте.

Ехавшие в Суоми водители сообщают, что выезжающих мужчин проверяют как пограничники, так и сотрудники мобильного военкомата: «попросили показать паспорт, проверили по спискам, о пропустили».

По словам других туристов, армейский КамАЗ стоит на въезде в Россию.

Передвижной военкомат приглашает на службу по контракту. Фото: t.me/nagranitse_group/63729

- Да есть такое дело на въезде в Россию стоит пункт, для тех кто по контракту захочет! Так на нем написано! - отмечают петербуржцы в чате «На Границе.ру».

При этом сами границы проходятся достаточно быстро, за полчаса-час: «Было всего пять-шесть машин в сторону Финляндии. Видимо, все, кто хотел уехать, уже уехали. Теперь снова можно за сыром и «Фейри» мотаться».

Напомним, что ранее мобильный военкомат развернули на границе России и Грузии, где скопилась огромная пробка из тысяч автомобилей.

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