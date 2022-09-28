«Мы очень надеемся, что Диму все-таки не заберут»: петербургский фигурист Дмитрий Алиев получил повестку в военкомат

Чемпион Европы по фигурному катанию попал под частичную мобилизацию. Фото: fsrussia.ru

Петербургский фигурист, член сборной России, Дмитрий Алиев получил повестку в военкомат. 23-летний чемпион Европы стал одним из тех, кто попал под частичную мобилизацию. Информацию корреспонденту «КП-Петербург» подтвердили члены семьи спортсмена.

- Да, это правда. Он получил повестку в военкомат. Сейчас тренеры пытаются разобраться в ситуации, чтобы ему дали отсрочку. Мы сейчас очень переживаем, но надеемся что удастся решить этот вопрос и Диму все-таки не заберут, - рассказали «Комсомолки» родные фигуриста.

Совсем недавно спортсмен представил на контрольном прокате в Петербурге новую короткую программу и дал большое интервью, в котором рассказал о ближайших планах на сезон. Пока непонятно, придется их менять или нет.

По предварительной информации, под мобилизацию попал и еще один петербургский спортсмен. Повестка пришла 22-летнему Макару Игнатьеву, также входящему в состав сборной России

Сейчас Федерация фигурного катания России по линии Министерства спорта обратилась за предоставлением отсрочки обоим фигуристам.

Напомним, что Дмитрий Алиев является участником Олимпийских игр 2018 года, победителем и призером чемпионатов Европы, чемпионом России. Макар Игнатов - Игнатов серебряный призер чемпионата России 2021 года, победитель двух Кубков России.

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