Кого призовут, куда жаловаться и что брать в военкомат: Справочная служба 122 в Петербурге озвучила самые частые вопросы о частичной мобилизации

Справочная служба 122 в Петербурге работает с увеличенной нагрузкой из-за вопросов о частичной мобилизации. Фото: Артем КИЛЬКИН

После объявления частичной мобилизации в военкоматах Петербурга обрывают телефоны из-за массы вопросов. Призывники, резервисты и их родственники фактически парализуют работу некоторых сотрудников комиссариата. Так что Смольный решил разгрузить работу военкоматов. Теперь по любому вопросу о частичной мобилизации можно звонить в справочную службу 122, которая ранее консультировала по теме ковида и помогала записаться к врачу.

ПОМОГАЮТ И РОБОТЫ, И ЛЮДИ

На новую тематику служба 122 переключилась вечером 22 сентября. Первые три дня вопросы людей записывал робот, после чего передавал операторам, и те позже перезванивали. С воскресенья можно дозвониться специалисту напрямую. Задержка была вызвана тем, что телефонная станция Смольного (АТС) собирала ответы на самые популярные вопросы.

В колл-центре Смольного в дневную смену трудятся 87 операторов. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Сейчас у нас есть 145 ответов, хотя в четверг их было лишь 14. Каждый день направляем оставшиеся без ответов вопросы в Минцифры и ждем согласованной позиции. Никакой самодеятельности, ответы не выдумываем, - заверил директор АТС Смольного» Андрей Захаров.

Справочная работает круглосуточно и без выходных. На линии 87 операторов. Пик звонков приходится на утро. В среднем в день звонят 40 тысяч раз, но штат сотрудников справляется.

- Дозвониться можно быстро, - добавил Захаров. - На звонок моментально отвечает робот. У него есть ответы на 67 вопросов. Вскоре «допилим» его, и он будет знать больше. Если слова робота не устраивают, можно попросить соединения с оператором.

У сотрудников АТС Смольного ежедневно появляется все больше ответов на вопросы о мобилизации. Фото: Артем КИЛЬКИН

«УСПОКАИВАЕМ И КОНСУЛЬТИРУЕМ»

На лицах операторов никакой паники, в голосе - ни следа неуверенности или дрожи. И женщины, и мужчины спокойно отвечают на вопросы о мобилизации, глядя на огромные таблицы на мониторах.

- Молодой человек, вас не могут увезти, пока вы не получили повестку, - успокаивает чуть ли не ласковым тоном девушка.

- Заочники подлежат призыву. Не хочу вас расстраивать, но это по закону, - объясняет женщина-оператор по соседству.

По словам сотрудницы АТС Элеоноры, насчет мобилизации звонят все подряд.

- Обращаются и те, кому пришла повестка, и те, кто подлежит мобилизации, но пока не вызван в военкомат. Звонят жены, матери, студенты, - перечисляет Элеонора. - Судя по голосу, люди волнуются, переживают. Хотят знать, что ждет их самих, близких и родных. В любом случае мы успокаиваем и стараемся ответить на все вопросы. Если ответа нет, сами позже выходим на связь или просим обратиться на сайт: объясняем.рф.

Операторы признаются, что по вопросам частичной мобилизации им звонят взволнованные люди - сами призывники и резервисты, а также их родные. Фото: Артем КИЛЬКИН

Личные данные звонивших никому не передают - ни в военкомат, ни в полицию. Более того, фактически в оператора не сохраняется никаких персональных данных. Так что если нужна консультация об отсрочке, можно не бояться спрашивать.

Кстати, справочная служба Смольного и сама столкнулась с сомнительным случаем призыва в армию. По словам директора АТС Андрея Захарова, их 48-летнего сотрудника неожиданного мобилизовали. Рядовой уже в воинской части, хотя не подходит под частичную мобилизацию ни по возрасту, ни по званию, ни по профессии, ведь IT-специалистам могут дать отсрочку. Сейчас АТС работает над тем, чтобы вернуть айтишника домой.

Справочная служба 122 работает 24 на 7. Фото: Артем КИЛЬКИН

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«Мобилизационный» бот

С вопросами по мобилизации можно обратиться и в чат-бот Смольного в Телеграмме: @spb_mob_bot. Он заработал 24 сентября. Скоро такой же чат-бот появится во ВКонтакте.

- Чат-бот менее популярен, чем телефонная служба, но в день он получает 20 тысяч обращений, - уточнил глава отдела развития информационных систем Санкт-Петербургского информационно-аналитического центра Денис Лунг. - В чат-боте есть кнопка «Обратиться в службу 122», но ею пользуются менее двух процентов людей, потому что робот и так помогает найти нужный ответ.

КОНКРЕТНО

Топ-5 вопросов:

1. Кто подлежит частичной мобилизации по возрасту

2. Призывают ли студентов

3. Что взять в военкомат

4. Телефоны военкоматов

5. Куда жаловаться, если призывают незаконно

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Справочная служба по вопросам частичной мобилизации: 122

Если вы за пределами Петербурга: 8 (812) 246-51-22

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