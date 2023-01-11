Каталась возле «озера смерти»: Таинственно исчезнувшую лыжницу четвертую неделю ищут в Карелии

Женщина ушла с собакой еще 16 декабря ФОТО: соцсети

Четвертую неделю в Карелии ищут 38-летнюю жительницу Сортавалы Анну Михайлову. Еще 16 декабря 2022 года женщина взяла с собой лыжи и любимую собаку, чтобы прокатиться по трассе с видом на Ладогу. Спустя сутки собака вернулась домой, а Анну больше никто не видел...

Разгадать таинственные обстоятельства ее исчезновения не могут ни полиция, ни волонтеры, подключившиеся к поискам. Местные жители и вовсе бьют тревогу - это исчезновение уже не первое за сезон! Ладожское озеро, которое так манит туристов, лыжников и рыбаков, оказывается опаснее, чем некоторые из них предполагают.

- Едва затвердевшая гладь притягивает своими бесконечными просторами и иллюзорной безопасностью. Но когда жители и гости Карелии, обрадовавшись установившейся зиме и хорошей погоде, идут гулять по льду, рыбачить, кататься на лыжах, коньках, санках и ватрушках, то подвергают себя опасности провалиться в ледяную воду. Для детей и взрослых это риск не только заболеть от переохлаждения, но и погибнуть, не имея возможности выбраться из полыньи, они могут быть затянуты течением под лед, - предупреждают волонтеры местного поискового отряда "ЛизаАлерт".

К поискам Анны подключились и волонтеры ФОТО: vk.com/lisaalertkarelia

Но ни предупреждения волонтеров и спасателей, ни запрещающие знаки, ни плачевные истории подобных походов многих не останавливают. Загадочное бескрайнее озеро так и влечет к себе. По словам сестры исчезнувшей Анны, за время поисков женщины удалось отыскать уже двух человек.

- Никаких зацепок по Ане пока нет, - рассказала "КП-Петербург" сестра пропавшей. - Поиски продолжаются, двух человек вот уже нашли, а ее пока нет. Единственное, что на камеры видеонаблюдения попало, как она с лыжами в тот день шла именно в сторону трассы у озера. Это было недалеко от дома, где она жила... Живет... Или жила. Не знаю.

По официальной информации таинственная Ладога с ее хрупким льдом успела унести за эту зиму жизни даже не двух, а четырех человек.

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