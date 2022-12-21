«Ее собака вернулась одна»: В Карелии пятый день ищут загадочно исчезнувшую лыжницу

Собака женщины вернулась домой без нее ФОТО: соцсети

Пятые сутки в Карелии идут поиски 38-летней Анны Михайловой из города Сортавала. 16 декабря женщина взяла лыжи и собаку, чтобы покататься с видом на Ладогу – от дома до озера примерно три километра. На выходе из дома Анна встретила соседей, они оказались последними, кто ее видел.

- Соседи сказали, что она 15 декабря уходила с лыжами кататься, но вернулась. Она лыжи любит, поэтому 16 числа опять ушла, и больше они ее не видели. Спустя сутки домой вернулась ее собака, но одна, - рассказала «КП-Петербург» сестра пропавшей Ирина.

Женщина жила одна, поэтому первыми тревогу забили соседи, а не родные. В это же время искать Анну начали и на работе – она числится санитаркой в местной больнице.

Исчезновение Анны заметили соседи ФОТО: соцсети

- Аня не вышла на работу, поэтому главврач поехал к ней домой – проверить, может что случилось. Соседи ему рассказали, что два дня уже не видели ее. Он вызвал полицию, вскрыли дверь, но ничего не нашли, - делится Ирина.

Тогда искать начали уже вблизи лыжни – район прочесали, но безрезультатно. По словам сестры, Анна перед исчезновением ни с кем не ругалась. Женщина в последнее время была малообщительной. Сейчас поиски продолжаются. В Интернете уже разошлись ориентировки на поиск от волонтеров.

Поиски женщины продолжаются ФОТО: vk.com/lisaalertkarelia

«Приметы: рост 162 сантиметра, худощавого телосложения, волосы русые. Одежда: бирюзовый пуховик, черные штаны. С собой: лыжи», - гласит объявление.

В это время родные уже успели обратиться за помощью к экстрасенсам, но никакого результата это не дало. Всех, кто знает что-то об исчезновении Анны Михайловой, просят связаться с местной полицией или волонтерами «Лиза Алерт» - 8 (800) 700-54-52.

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