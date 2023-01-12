Петербург стал лидером в России по числу госпитализаций с коронавирусом за сутки

Петербург опять лидирует по числу госпитализаций пациентов с ковидом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербург снова стал лидером по числу суточных госпитализаций пациентов с коронавирусом. Несмотря на то, что на форе ОРВИ и гриппа про болезнь горожане подзабыли, она никуда не делась. Только за минувшие 24 часа в стационары увезли 155 ковид-пациентов.

- За последние сутки, по состоянию на 12 января 11:00, в Санкт-Петербурге госпитализировано 155 человек, выздоровели - 508. Скончались 11 пациентов с коронавирусной инфекцией, - сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».

Также за сутки выявлено 396 новых случаев заражения ковидом.

Для сравнения, в Москве заболели 1539 человек, выздоровели - 1166, умерли - 15. В больницы госпитализированы 113 жителей столицы. В других регионах России, в том числе Подмосковье, которое в годы разгара пандемии шло «нос к носу» с Петербургом, цифры гораздо скромнее.

Всего с начала пандемии в Петербурге выявлено 1 миллион 823 тысячи 450 случаев заболевания коронавирусом. Подавляющее большинство пациентов выздоровели, но ковид все же унес жизни 36 730 горожан.

Напомним, что сейчас в мире распространяется новый штамм инфекции под названием «кракен». В России уже выявлен первый случай заболевания этим вариантом вируса. Чем это вариант ковида, оказавшийся более заразным, отличается от предыдущих, петербуржцам рассказали в городском управлении Роспотребнадзора.

- Из-за мутации его скорость распространения существенно выше, чем у всех предыдущих штаммов, - отмечают эксперты.

Но тяжесть течения болезни и летальность выше не стали. В зоне риска как всегда: старики, дети и хронические больные.