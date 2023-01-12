Музей Эрарта представляет участников Эрарта Премии - 2023

С 9 февраля по 11 июня 2023 года в Большом зале Эрарты будет проходить выставка произведений кандидатов на Премию. Фото: предоставлено музеем Эрарта

31 августа музей Эрарта учредил Премию в области современного искусства, где впервые в истории в роли жюри выступают зрители. На основании заявок от соискателей Премии музеем сформирован состав участников из 61 художника. Их работы будут представлены в рамках специальной выставки, организованной для определения победителей путем зрительского голосования. Общий призовой фонд в 3,2 миллиона рублей будет поделен между десятью авторами (2,5 миллиона рублей) и зрителями (700 000 рублей).

С 9 февраля по 11 июня 2023 года в Большом зале Эрарты будет проходить выставка произведений наших современников, отобранных музеем из всего материала, который был заявлен авторами — кандидатами на Премию. Впервые в истории премия будет присуждаться по результатам зрительского голосования, а не по мнению узкого совета специалистов. В экспозиции будут представлены живопись, графика, скульптуры, фото- и видеоарт, мультимедиа, инсталляции и произведения других направлений современного искусства.

10 января музей Эрарта подвел итоги и сформировал список из 61 участника Премии:

Имена участников Премии.

Для определения победителей зрительское голосование будет организовано в два тура. 10 апреля по итогам тайного голосования будут отобраны 10 произведений, набравших максимальное количество голосов, а в последний день работы выставки будут подведены итоги открытого голосования зрителей. Призовой фонд в 2,5 миллиона рублей будет поделен между авторами 10 работ-победителей пропорционально полученной от зрителей поддержке. Каждый участник голосования будет иметь один голос для каждого тура. Призовой фонд в 700 000 рублей будет поделен между зрителями, проявившими, по мнению Эрарты, наибольшую активность и креативность в поддержке полюбившихся им произведений.

Эрарта приглашает всех принять активное участие в проведении выставки и подведении ее итогов. Подробнее — на сайте.