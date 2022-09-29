Бесплатное питание детям, путевки, зачисление в садики вне очереди: в Смольном рассказали о льготах семьям мобилизованных горожан

Семьям мобилизованных петербуржцев окажут помощь. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Власти Петербурга окажут социальную и материальную помощь мобилизованным жителям города, а также членам из семей. Какие именно будут приняты меры, рассказал губернатор Александр Беглов.

- Будут установлены меры поддержки в отношении членов семей мобилизованных: бесплатное питание (завтрак и обед) для детей в образовательных учреждениях, бесплатный проезд для детей, 100-процентное освобождение от родительской платы в дошкольных учреждениях, - рассказал губернатор в эфире телеканала «78».

Также детей ушедших на службу в вооруженные силы горожан без очереди зачислят в детский сад или школы. Им же выделят бесплатные путевки в детские оздоровительные лагеря. Для мобилизованных организована срочная регистрация брачных отношений в ЗАГСах в течение суток и еще «целый ряд мер» поддержки.

- Необходимо подходить к каждой семье индивидуально, максимально неформально и держать постоянную обратную связь, - отметил губернатор, обращаясь к руководителям районных администраций.

Жители Петербурга могут задать все интересующие из вопросы по частичной мобилизации по номеру «горячей линии» 122.

Напомним, что мобилизованным петербуржцам власти города разово выплатят по 100 тысяч рублей, добровольцам - по 3000 тысяч. Все будут обеспечены дополнительным обмундированием и спецсредствами за счет администрации Петербурга.

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