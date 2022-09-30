Выпил пиво и разум помутило

Пиво принято считать слабоалкогольным напитком. Поэтому любители пенного не очень-то задумываются о последствиях его употребления Фото: Shutterstock

А зря, тем более, в наше время, когда алкогольный рынок изобилует фальсификатом. Поэтому подходить к покупке любимого народного напитка надо с умом. Чтобы не нарваться на большие неприятности...

Отравились и навеки забылись

Понедельник прошлой недели в Петербурге был отмечен скандалом – в больницы на скорой помощи доставили пятерых жителей города с очень похожими жалобами: отравление тяжелыми металлами. Об этом сообщил ряд городских порталов. Минувшим вечером все они распивали пиво в одном из кафе на улице Думской, после чего вернулись в свои дома и одновременно почувствовали схожие симптомы: металлический привкус во рту, сильную рвоту и головокружение. Тема активно обсуждается в питерских социальных сетях и на страницах губернатора Беглова.

И эта ситуация не единичная. Недавно на северо-востоке Москвы были обнаружены тела двух рабочих на съемной квартире. Как выяснило следствие, накануне они выпили баночное пиво и «закусили» коньяком. Исход такой вечеринки оказался для обоих летальным.

Объем нелегального пивного рынка оценивается в 5-12 процентов в зависимости от региона, а потери бюджетов от неуплаченных налогов - до 22 миллиардов рублей в год, сообщили в Минпромторге. Еще одна тревожная категория — пивные напитки. Это вообще полностью нелегальная продукция, как правило, она продается в пластиковых бутылках.

Между тем отправление пивным суррогатом – не единичный случай. За период с 2012 по 2021 год на территории России было зарегистрировано 470,3 тыс. эпизодов отравления спиртосодержащей продукцией. Из них 124,8 тыс. завершились летальным исходом.

За последнее время правоохранительные органы приняли ряд мер по борьбе с незаконным оборотом пива. Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка проводит проверки по всей стране.

Так, 15 сентября представителями Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Уральскому федеральному округу совместно с сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействию коррупции ГУ МВД России по Челябинской области проведены мероприятия по пресечению незаконного оборота алкогольной продукции на территории города Челябинска. Проверка установила факт оборота пива без соответствующих документов. Обнаружено более 34 тысяч литров пива, производство и качество которого вызывает большие вопросы. Кажется, борьба идет нешуточная. Только воз и ныне там…

Из чего производят?

Страна-то у нас большая, и бороться с недобросовестными производителями только проводя проверки – мера не совсем эффективная.

Известно, что на качество пива влияет солод – пророщенные зерна ячменя или пшеницы. Именно этот продукт, прежде всего, проверяют на безопасность. Анализ проводится не только на вкус и запах, но и на наличие токсичных элементов – потенциально опасных органических соединений. А в заплесневелом зерне могут содержаться ядовитые вещества.

Микотоксины накапливаются в организме, постепенно его отравляя. С ними связывают повреждения ДНК, поражение нервной системы, почек, рак. Любое нарушение технологии производства может иметь печальные последствия для организма.

Поэтому не случайно медики отмечают, что пивное отравление часто сопряжено с психическими расстройствами личности.

Так, по сообщениям пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, летом этого года близи деревни Васютино (Павловский Посад) скорая забрала двух человек 1983 и 1988 годов рождения с колото-резанными ранениями. Их госпитализировали, Потерпевшие находились на обочине дороги в 5 км от населенного пункта. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полиция за совершение преступления задержала мужчину 1983 года рождения. Следствием установлено, что удары потерпевшим злоумышленник нанес в ходе конфликта во время совместного употребления спиртных напитков.

Особую опасность для потребителей представляет пиво, изготовленное кустарным способом. Купить пенный напиток в разлив людей подталкивает его цена. Стоит оно и правда на порядок меньше, чем пиво известных марок. Но дешево – практически всегда опасно.

Студент Алексей Н. отведал такого пивка, зайдя в неприметный магазинчик на окраине Иваново. «Стояла жара, хотелось пить»,- вспоминал он, уже находясь на больничной койке. Утолив жажду, парень почувствовал через некоторое время непривычные для молодого здорового организма симптомы: острую головную боль, рвоту, головокружение. Скорая помощь приехала вовремя. Врачи констатировали отравление.

В регионах жалуются на снижение официального производства и рост нелегального оборота пива.

«Во время проверок мы изымаем огромное количество неучтенного нелегального пива, доля которого в обороте составляет около 30 процентов», - рассказали в министерстве промышленности и торговли Самарской области.

Один из обязательных ингредиентов пива - хмель. Это растение - ближайший родственник конопли, из которой получают такие известные наркотики, как марихуана и гашиш. Наркотические вещества в хмеле хоть и в меньшем количестве, но содержатся. Поэтому опьяняющий эффект от пива такой особенный, а привыкают к нему быстрее, чем к другим алкогольным напиткам. В связи с геополитической обстановкой с некоторыми ингредиентами, в том числе хмелем и солодом для производства пива, стали возникать проблемы. И рынок на них быстро отреагировал, заменив более дешевым, порой, суррогатным сырьем, что никак не может не отражаться на качестве конечной продукции. Нарушается технология, и предлагаемые напитки, которые пивом уже никак не назовешь, буквально убивают организм человека, разрушающе действуя на психику.

«Я не знаю, что подмешали мне в бокал пива в небольшом кафе, куда я зашел перекусить, - рассказывает житель Подмосковья Роман С. – Но после такого обеда у меня начались реальные галлюцинации, которые закончились обмороком. Я отключился, идя по дороге домой. Хорошо, что нашлись добрые люди, вызвали скорую помощь. В больнице долго отходил от этого «перекуса».

По мнению гештальт-терапевта Артема Якимова, самое опасное для организма – это биохимические изменения мозга. Алкоголь «обезжиривает» красные кровяные тельца, они становятся менее гибкими, а потому уже не могут пройти через мелкие капилляры. Так закупориваются сосуды – кровь не поступает, и со временем поражаются участки мозга.

Проверка на безопасность

Согласно данным Росалкогольрегулирования, экспертно-аналитическими отделами (лабораториями) Межрегиональных управлений РАР по Центральному и Южному федеральным округам в 2021 г. проведены испытания продукции на соответствие требованиям стандартов. В результате выявлены несоответствия стандартам: пиво в 11 случаях из 41 проверенного образца, или 26%; пивные напитки в 72 случаях из 84 проверенных образцов, или 86%(!).

Наличие на рынке некачественной и нелегальной продукции также подтверждается информацией от Росалкогольрегулирования. Заместитель руководителя ФС РАР Юрий Васильченко в выступлении на Международном Форуме Союза напитков 26 апреля 2022 говорил о росте нелегального оборота в 2021, а также о росте некачественной слабоалкогольной продукции. Необходимость совершенствования регуляторных механизмов и активного развития цифровизации в сфере алкогольного регулирования назрела, и полумерами тут не обойтись.

Некачественная пивная продукция представляет опасность для жизни и здоровья людей, влечет рост смертности населения, повышает риск увеличения количества совершаемых правонарушений.

А как следить?

Для того, чтобы снизить число отравлений и пополнить бюджеты, в отрасли планируют ввести цифровую маркировку. Это специальный код, который могут отсканировать и власти, и потребители. А продать товар без такого кода станет невозможно. Благодаря коду можно будет проследить происхождение каждого литра пива, то есть ни на прилавках, ни «на кранах» левый продукт больше не появится. Вводить маркировку предполагается уже с 1 апреля, но поэтапно. Сперва кеги, именно здесь фиксируется больше всего нарушений, так как кегу легче легализовать через «разливайки», которые есть в каждом доме. Но в перспективе маркироваться будет каждая бутылка и каждая банка пенного напитка, а значит россияне будут надежно защищены.