Получил пулю, но спас всю школу: Ученика, успевшего предупредить директора о стрельбе в школе Ижевска, наградил глава МВД РФ

Саша Стерхов получил ранение, но предупредил учеников об опасности Фото: СОЦСЕТИ

Историю 16-летнего героя из школы № 88 Ижевска Саши Стерхова kp.ru рассказал первой. Ученик первым встретил вооруженного Артема Казанцева на входе в школу у вахты и получил пулю и ранение. Но Саша не растерялся: истекая кровью, он первым делом побежал к директору школы, чтобы предупредить ее о нападении. Это позволило быстро оповестить всю школу о стрельбе и сохранить жизни многих учеников. Дети и учителя успели закрыть классы и избежать жертв. Теперь Саша удостоился награды от главы МВД Владимира Колокольцева. «КП» узнала у школьника-героя, как он отнесся к награде и как он спас класс первоклассников.

По последним данным, погибли 7 детей Фото: Мария Бакланова

- Во время нападения на школу Саша проявил смелость и самоотверженность, - рассказывают в МВД РФ. - Несмотря на полученное пулевое ранение, он немедленно направился в кабинет директора школы, чтобы предупредить о грозящей ученикам и преподавателям опасности. Благодаря действиям старшеклассника появилась возможность оперативно начать эвакуацию. Затем Александр стал помогать директору и педагогам выводить детей в безопасные места. В это время его заметили сотрудники МЧС России и убедили обратиться за медицинской помощью.

Сам Саша признался kp.ru, что уже знает о награде. Но героем парень себя не считает. По его словам, так в его ситуации поступил бы любой ученик.

Саша себя героем не считает Фото: СОЦСЕТИ

- Родители меня поздравляют, - скромно поделился с kp.ru Саша. - Я был на вахте, потому что ходил за ключами. Мне повезло, что пуля прошла навылет, органы не задела. Я рывком успел уйти от нее. В тот момент, если кратко, я не думал о ранении и о том, что истекал кровью. А думал, что надо спасать детей, младшеклассников. Поэтому я побежал к директору. По дороге к нему я остановил учеников 1 класса, которые шли на урок на улицу. Я им сказал, что внизу стрельба и попросил вернуться в класс и закрыться.

Директор, узнав о стрельбе от Саши, тут же стала оповещать классы о стрельбе. Позже приехали экстренные службы, которые стали выводить людей из классов. Саше помогли выйти из школы сотрудники МЧС. Теперь Александр Стерхов награжден медалью МВД России «За вклад в укрепление правопорядка».

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