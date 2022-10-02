Наташа Королева после скандала сменила цвета украинского флага на российский на концерте в Петербурге

Оскандалившаяся Наташа Королева выступила на концерте в Петербурге с подтанцовкой в цветах российского флага Фото: Сергей ТАРАСОВ

Наташа Королева выступила в Петербурге с цветами флага России. Певица вызвала народное негодование, выступив в Москве в темно-синем платье на желтом фоне под песню "Желтые тюльпаны". В эфире радио "Комсомольская правда" (92,0 FM) артистка объяснила, что этот номер существует уже много лет, а фон вообще не желтый, а зеленоватый.

- Они не желтые, а красивые зеленые. Еще и светятся, - отметила Королева. - Это не какие-то флаги какой-то страны, это просто полотно для шоу.

Певица решила изменить номер после скандала Фото: Сергей ТАРАСОВ

Артистка заявила, сейчас не время для ругани и скандалов. Наоборот, время людям сплотиться. А "Желтые тюльпаны" у нее существует уже много лет, как и сам номер, который она менять не собирается.

Тем не менее, 2 октября во время концерта в Петербурге в БКЗ "Октябрьский" под песню про тюльпаны Королева вышла в том же самом темно-синем платье, но привычного зелено-желтого вона не было, не считая небольшой подсветки. Вместо этого на подтанцовку к ней вышли девушки и парни в цветах российского флага. Танцоры были одеты в белые футболки, синие штаны и красные сапоги. По всей видимости, певица все же решила не раздувать скандал дальше и не провоцировать своих поклонников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это не желтый, а зеленый». Оскандалившаяся Наташа Королева оправдалась за выступление в наряде цветов флага Украины

Наташа Королева резко высказалась о скандале, который вызвало ее выступление в наряде цветов украинского флага (подробности)

Мать Наташи Королевой поддержала Украину и публично оскорбила зятя Тарзана – бывшего офицера российской армии

Людмила Порывай на концерте в Майами назвала Сергея Глушко «г…м» (подробности)