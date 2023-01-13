Смольный утвердил место для вестибюля станции метро «Театральная»

Смольный выбрал место для вестибюля "Театральной". Фото: КРТИ СПб

Определено место, где расположится наземный вестибюль станции метро «Театральная». Комитет по развитию транспортной инфраструктуры поставил точку в многолетнем споре театралов, градозащитников и строителей, выбрав окончательный вариант.

- Вестибюль новой станции Лахтинско-Правобережной линии метрополитена будет реализован по адресу Лермонтовский проспект, д. 1/44. Такое решение было принято научно-техническим советом, - сообщает пресс-служба КРТИ.

Эксперты совета отметили, что такое расположение выхода позволит свести к минимуму объем перекладки инженерных коммуникаций. Плюсом стало и отсутствие жилых зданий в зоне строительства наклонного хода (эскалаторного тоннеля).

Выход из метро расположится на месте торгового комплекса. Фото: КРТИ.

Кроме этого, расположение на углу Лермонтовского проспекта и улицы Декабристов будет удобно и пассажирам для пересадки на наземный транспорт и зрителям, идущим в Мариинский театр или Консерваторию.

Ввести «Театральную» в строй планируется не раньше 2026 года. А в «отдаленной перспективе» на станции построят и второй выход. При этом участок от «Спасской» до «Горного института», где «Театральная» является промежуточной, пустят в эксплуатацию до конца 2024 года. Но сама «Театральная» пока будет закрыта, как в свое время «Адмиралтейская». Ее поезда будут проезжать без остановки.

Напомним, что именно проблемы с поиском места для вестибюля стали причиной переноса сроков ввода в строй «Театральной», которую планировали открыть еще в далеком 2012 году. Для выхода из подземки предлагались три варианта. В том числе нынешний, на месте Дома быта. Здание городу придется выкупить у нынешнего собственника, но это посчитали меньшим злом изо всех возможны. Вариант с подземным входом-выходом на Театральной площади вблизи Мариинки, именно за него проголосовало большинство петербуржцев, угрожал целостности самого театра.

Предлагались также подземный вестибюль между домами 37 и 39 по улице Декабристов и наземный на месте дома 38 по улице Декабристов. В качестве альтернативы предлагалось даже отнести выход из метро к Новой Голландии, но такой вариант посчитали слишком удаленным от Мариинского театра.