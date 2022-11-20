Три станции метро построят в Петербурге до конца 2024 года

До конца 2024 года в Петербурге построят 3,5 станции метро. Фото: Артем КИЛЬКИН

Три новые станции метро построят и сдадут в эксплуатацию в Петербурге до конца 2024 года. Две из них появятся на новой, коричневой линии, а одна, точнее, полторы, - на оранжевой. Об этом в интервью телеканалу «Россия» рассказал Генеральный директор АО «Метрострой северной столицы» (МССС) Владимир Шмидт.

- Сейчас у нас в работе две линии: Красносельско-Калининская и Лахтинско-Правобережная. На первой строятся станции «Путиловская» - пересадочная на «Кировский завод» и «Юго-Западная». На оранжевой линии строим «Большой проспект» (он же «Горный институт» - прим.ред.) и «Театральную», - сообщил директор «Метростроя». - До конца 2024 года пустим их в эксплуатацию, но «Театральная» будет работать только на «прогон», так как пока не определено место строительства вестибюля.

Глава МССС отметил, что с пониманием относится к скептицизму петербуржцев, которые не верят в заявленные планы, ведь эти четыре станции им обещали еще в 2019 году. Но тогда за строительство отвечал старый «Метрострой», ныне уже почти не существующий.

А всего за десять лет, до 2032 года, по контракту с городом МССС должен построить 21 новую станцию в Петербурге.