Три человека погибли в лобовом ДТП легковушки и грузовика на трассе «Кола» в Ленинградской области

Грузовик протаранил легковушку с тремя людьми на трассе "Кола" / Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО

Страшная авария произошла поздно вечером 13 января 2023 года на трассе "Кола" в Ленинградской области в Волховском районе. Грузовой автомобиль протаранил легковушку марки "Рено", которая неожиданно выскочила на встречную полосу. Машину смяло и зажало внутри трех человек - водителя и двух пассажиров. Все погибли. Об этом рассказали в прокуратуре Ленобласти.

- ДТП произошло на 161 километре автодороги "Кола". За рулем автомобиля "Рено Сандеро" находился 71-летний мужчина. По какой-то причине он неожиданно выехал на полосу встречного движения, где в этот момент ехал грузовик "Мерседес Бенц Атего". Лобового столкновения избежать не удалось, - сообщили в ведомстве.

Водитель "Рено" и двое пассажиров погибли / Фото: Прокуратура ЛО

Водитель грузовика остался жив. В легковушке все погибли. Вытаскивать автомобиль из-под грузовика, а также трупы водителя и пассажиров прибыли спасатели поисково-спасательного отряда Новой Ладоги.

- В результате ДТП в легковом автомобиле погибли три человека. Спасатели деблокировали погибших и передали сотрудникам полиции, - рассказали в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленобласти.

По факту трагедии было возбуждено уголовное дело. Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры Волхова.

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