«Она всегда любила экстрим»: Что известно о гибели чемпионки России по хай-дайвингу Лейлы Салямовой в ДТП в Карелии

Лейле было 23 года ФОТО: соцсети

12 января в Карелии на трассе «Сортавала» в жутком ДТП погибла чемпионка России по хай-дайвингу Лейла Салямова. Машину «Мицубиси», в которой находилась 23-летняя спортсменка, буквально разорвало на части. Девушка и водитель машины скончались на месте. "КП-Петербург" пообщалась с друзьями, чтобы узнать, как юная красавица добивалась чемпионского титула, и почему оказалась на роковой трассе.

Лейла Салямова была уникальной спортсменкой. Год назад девушка, родившаяся в Саратове, стала первой в России, кто попал на квалификационный отбор к чемпионату мира по хай-дайвингу (прыжкам в воду с экстремальных высот). К этому моменту за ее плечами уже был выигранный чемпионат России. В одном из интервью сама Лейла говорила, что спорт - это ее шанс войти в историю.

Девушке всегда нравился экстрим ФОТО: соцсети

- У них всегда была очень спортивная семья. Отец - тренер по борьбе, брат сам борьбой занимался, а она какие только виды спорта не пробовала. Это и баскетбол, и волейбол, и вот хай-дайвинг, - рассказал "КП-Петербург" друг погибшей.

Правда, в 2017 году свою спортивную карьеру красавица решила завершить, хотя уже входила в состав сборной России по прыжкам в воду. Для развития карьеры нужно было переезжать в Москву, когда девушке было 18 лет, родители не были готовы поддержать эту инициативу. Так энтузиазм спортсменки угас. Лейла стала тренером по плаванию в местном фитнес-клубе, а позже и вовсе уехала в Корею.

Поездка в Карелию, предположительно, была связана со спортом ФОТО: соцсети

- Она на время завязала со спортом, но ей этого не хватало. Лейлу всегда тянуло к экстриму, всегда хотелось чего-то больше, новых достижений. Она прыгала с парашютом, а потом после трехлетнего перерыва ушла в хай-дайвинг, - говорят друзья спортсменки.

С 2020 года она снова оказалась в профессиональном спорте - тренировалась в Саратове, Казани и Карелии, куда как раз и ехала 12 января.

То, что в машине была именно Лейла, уже подтвердили в российской Федерации прыжков в воду, выразив соболезнования родным и близким девушки.

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