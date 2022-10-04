Ребенок вылетел через окно в ДТП со школьным автобусом в Ленобласти

Школьный автобус попал в ДТП в Ленобласти. Фото: УПРДОР "Северо-Запад"

Серьезное ДТП с участием школьного автобуса произошло утром 4 октября в Тосненском районе Ленобласти. На трасса А-120 «бетонка» у деревни Поги лоб в лоб столкнулись легковой «Сааб» и школьный автобус ПАЗ. От удара из автобуса на асфальт вылетела девочка.

- По предварительной информации пострадали три человека: водитель автобуса, сопровождающая детей женщина-учитель и ребенок. От удара девочка вылетела в окно автобуса, - сообщает близкий к полиции паблик «Дорожный инспектор».

Известно, что авария произошла в 8:00 на повороте от деревни Поги на трассу А-120. Сейчас в районе перекрестка собралась пробка. Движение затруднено, его регулируют сотрудники ГИБДД.

В ДТП пострадали шесть человек. Фото: УПРДОР "Северо-Запад"

Сейчас на месте ДТП работают все экстренные службы, а также представители дорожного управления, обслуживающего трассу. Отметим, что ночью в Петербурге и Ленобласти шли сильные дожди и асфальт был влажным. Но точные причины аварии установят дознаватели Госавтоинспекции.

У деревни Поги "Сааб" столкнулся со школьным автобусом. Фото: Фото: vk.com/dorinspb

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По последним данным, число госпитализированных увеличилось до шести человек. Водитель легковой иномарки пострадал, но смог выбраться из машины самостоятельно. Его состояние уточняется.

- Сотрудники прибывших на место ДТП пожарно-спасательных подразделений помогли детям и взрослым выбраться из поврежденных транспортных средств и передали врачам скорой медицинской помощи. Также спасатели отключили аккумуляторные батареи автобуса. С места происшествия госпитализированы шесть человек, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Ленинградской области.

По данным полиции, в больницу увезли четырех пассажиров автобуса и обоих водителей. По факту ДТП начата проверка.