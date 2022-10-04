Выживший во время шторма в море участник «Фабрики звезд» Легостаев: «Пил дождевую воду. Она сама стекала мне в рот»

Константин Легостаев не будет переубеждать скептиков, которые не верят, что он провел в море 15 часов. Фото: СОЦСЕТИ

Пропажа участника «Фабрики звезд» Константина Легостаева в Сочи вызвала больше вопросов, нежели ответов. 46-летнего певца почти сутки искали полицейские и волонтеры после того, как вечером 2 октября он якобы нырнул в Черное море и куда-то исчез. Артиста уже успели похоронить поклонники, как вдруг он объявился на следующий день и заявил, что… потерялся в воде и ночевал на плаву. Скептики обвинили его в дешевом пиаре. Засомневались и следователи. Спустя сутки после пропажи Легостаев снова дал интервью «КП-Петербург», в котором расставил все точки над i.

ПЛЫЛ, ОТДЫХАЛ И СПАЛ

В Сочи певец приехал для съемки клипа на новую песню «Русалка». По словам Легостаева, он не планировал устраивать «марафон» в Черном море. Но заплыв затянулся из-за невнимательности.

По словам Легостаева, для него вода - родная стихия. Фото: СОЦСЕТИ

- В 18:00 я в одних плавках нырнул в море. Я поплыл в открытое море. Достаточно быстро село солнце. Начался сильный дождь. Видимость была почти нулевая, – вспоминает артист. – Я уже далеко отплыл от берега, ничего не мог разглядеть. Несмотря на штормовое предупреждение, плавал я не в экстремальных условиях. Высота волн была небольшой, они просто качали меня, но не накрывали. Дышать я мог нормально. Плыл и отдыхал. В дождь водичка пресная тебе на голову льется. И все хорошо, попить можно. Хоть глоточек тебе нальется в рот. Чуть хлебнул соленой. Но никакой паники. Температура воды была комфортная – 23 градуса тепла, практически как парное молоко для меня.

Легостаев утверждает, что на воде якобы позволял себе даже слегка вздремнуть. Увидеть берег он смог только на рассвете. К 10:00 певец был уже на суше.

- Течение помогло. Выхожу на берег, шатаясь из-за качки на воде. Ну а как еще, примерно 15 часов был в воде, – вздыхает Константин Легостаев. – Ко мне подбежали отдыхающие на пляже и спросили, все ли в порядке. Я уговорил их подбросить меня до гостиницы. В отеле я узнал, что меня уже ищет полиция по всему городу. Успокоил менеджера, друзей, позвонил маме. Вызвал скорую. Медики нашли у меня коронавирус. Меня трясло, знобило, температура чуть поднялась. Пришлось пить таблетки. Но от госпитализации я отказался. Сейчас уже чувствую себя нормально.

Легостаев хвастается, что для него марафоны в воде - это норма. Фото: СОЦСЕТИ

«ГОТОВ ЗАПЛАТИТЬ ШТРАФ»

Сразу после визита врачей объявившийся певец поехал на допрос в полицию, где во всех красках рассказал о своем экстремальном приключении.

- Никаких административных протоколов мне не выписывали. Ну, я разве что за буйки заплыл. Готов заплатить штраф, если надо. Полиции, на самом деле, хочу выразить благодарность. Никакого давления с их стороны, они проявили лояльность. Я вообще в шоке, что они начали меня искать, ведь даже одного дня не прошло, - сказал «КП-Петербург» Легостаев.

Как только звездного пловца отпустили из отделения полиции, он написал в соцсетях, что жив-здоров и просит прощения у фанатов. Спорить со скептиками Легостаев не хочет. Уверяет, что такие водные марафоны ему действительно по зубам.

- Я каждое утро начинаю с пробежки, отжиманий и подтягиваний. Я человек спортивный. Занимаюсь в бассейне почти ежедневно на протяжении 10 лет. Люблю долгие заплывы. В этот раз чуть подольше поплавал, вот и все. Не думал, что такая шумиха поднимется. Я же и зимой ныряю в прорубь, легкие у меня в порядке. Я могу медицинскую грелку надуть и лопнуть. На концертах такими приколами балуюсь, - хвастается артист.

Следователи уже встретились с пропавшим певцом и расспросили его про "одиссею". Фото: СК РФ

«ОТРУГАЛА ЗА ЗАПЛЫВ»

Коллега и друг Константина Легостаева Сергей Мазурук не верит, что артист специально устроил шоу из своей пропажи.

- Мне звонили из полиции Сочи и спрашивали о пропаже. Это не случай Бари Алибасова. Загулять Костя тоже не мог, он не пьет, - утверждает приятель Легостаева.

Жена Константина Виктория Легостаева подтвердила верит ему.

- Я была в такой панике. Провести всю ночь в море. Он для меня герой, - признается Виктория. – Я клянусь, за ним никогда не было замечено ничего скандального. Он с детства очень любит плавать. У него отлично развиты легкие и мышцы. Выдержка – сильнейшая. При мне мог на три часа уйти в воду. Кроме этого мой муж – православный человек, ему не свойственен такой дешевый пиар. Но я его отругала за такой заплыв, конечно.

Но соцсети певца все еще завалены язвительными комментариями. Одна из поклонниц, похоже разочаровалась в любимце: «Уважаемый манипулятор, в следующий раз постарайтесь «умереть» более эффектно!».

КСТАТИ

В ряде российских СМИ появились слухи о том, что менеджера Константина Легостаева и самого певца проверят на предмет дачи ложных показаний. Сам певец уверяет «КП-Петербург», что у правоохранителей больше нет к нему никаких вопросов. Но историей все-таки заинтересовались в СК.

- Пока мы не можем сказать, был ли действительно заплыв или это пиар-ход, – пояснили «КП-Петербург» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. – Следователи проводят проверку. Выясняем все обстоятельства пропажи. О результатах проверки мы сообщим, будет вынесено процессуальное решение.

ВОПРОС-РЕБРОМ

Будет ли песня по мотивам 15-часового заплыва?

- Нет уж, песни я пишу без упора на какие-то историй. Я дико извиняюсь перед всеми поклонниками, что я заставил их волноваться так. Не все знают мои закидоны, любителя поплавать. У самого настроение ужасное из-за всего этого. Изменились планы по съемкам клипа. В общем, одни минусы, - жалуется Константин Легостаев.

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