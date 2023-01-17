Новые единые квитанции ЖКХ жители Петербурга начнут получать в июне

Новые единые квитанции ЖКХ жителям Петербурга начнут рассылать летом Фото: Анастасия СИРОТЕНКО

Переход на новые единые квитанции ЖКХ в Санкт-Петербурге будет постепенным и произойдет летом. Пока что структуры проводят подготовку, объединяя все предприятия, предоставляющие услуги горожанам. А первые квитанции начнут приходить жителям Северной столицы только летом. Об этом 17 января 2023 года рассказал председатель Жилищного комитета Олег Зотов.

- Переход на единые квитанции будет постепенным. Первые единые квитанции петербуржцы начнут получать в июне-июле. Лето выбрано для старта рассылки квитанций, поскольку это межотопительный период, и плата за коммунальные услуги ниже, чем зимой,- пояснил глава комитета.

До лета жильцам будут приходить старые, привычные квитанции. Единственное изменение - новый логотип.

- Полный переход состоится в течение двух межотопительных периодов: 2023 года и остатка 2024 года, - добавил Зотов.

Напомним, что с 9 января начал свою работу новый «Единый информационно-расчетный центр Санкт-Петербурга», который создан путем присоединения АО «ВЦКП «Жилищное хозяйство» к АО «ЕИРЦ Петроэлектросбыт». С лета горожанам будет приходить квитанция, в которой будут сразу все счета по квартире: электричество, газ, коммунальные услуги, капремонт, водоснабжение и отопление, а также вывоз мусора.

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