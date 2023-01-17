«Их завозят, чтобы нас травить«: Продажу вейпов могут запретить в Петербурге

Продажу вейпов могут запретить в Петербурге Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

За одну лишь неделю января в Санкт-Петербурге двое подростков погибли из-за курения вейпов. Специалисты предполагают, что в организм несовершеннолетних попала концентрация никотина. Однако, это не единственные случаи вреда вейпов, известные за последнее время. И не всегда они связаны с никотиносодержащими жидкостями. В Петербурге депутата Законодательного собрания активно взялись за вопрос и уже собирают рабочую комиссию, чтобы обсудить и решить проблему: ограничить продажу вейпов или запретить вовсе.

- Я лично считаю, мое мнение, как гражданина, что вейпы необходимо запрещать. И не важно, с никотином они или без никотина, - рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» (92,0 FM) депутат парламента Петербурга Константин Чебыкин.

Продажа вейпов с никотином и так запрещена для несовершеннолетних, но обычные отпускают в магазинах без контроля. Хотя депутат уверен, что даже безникотиновая жидкость - очень вредна. Того же мнения придерживается и главный терапевт Московской области Наталья Санина.

- Вейпы - это очень вредно. Порой вреднее, чем сигарета, так как во многих случаях неизвестно, что содержится в этих растворах. Надо жестко запрещать подобные вещи. Причем, не только для детей, но и взрослых, - отметила врач.

И Чебыкин и Санина добавили, что жидкость для вейпов попадает на прилавки магазинов напрямую от производителя. При этом, ее никто не поверяет, нет специальных ГОСТов ли сертификаций, чтобы покупатели могли быть уверены в безопасности вещества для их жизни.

- Важно, чтобы эти жидкости проходили лабораторные исследования и сертификацию. Тогда хоть как-то можно контролировать их безопасность, - добавил депутат петербургского ЗакСа.

Член комитета Государственной Думы по охране здоровья Римма Утяшева заявила, что необходимо запрещать вейпы к продаже в России полностью.

- Это выпускает не наша страна, откуда их привозят? Из-за границы, чтобы нас травить, - уверена Утяшева.

Депутат заверила, что на ближайшем заседании поднимет этот вопрос в Госудуме, чтобы покончить с вейпами раз и навсегда.

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