«Капли никотина попали внутрь»: Нарколог объяснил, почему восьмиклассник в Петербурге умер после курения вейпа

Друзья погибшего после курения вейпа школьника рассказали о его вредной привычке. Фото: СОЦСЕТИ

Громкой трагедией обернулась вредная привычка курения для восьмиклассника из Петербурга. Поздним вечером 10 января мертвое тело 14-летнего Владимира (имя изменено – прим.ред.) нашел его дедушка. Парень лежал в ванной комнате, рядом с ним был вейп – электронная сигарета-испаритель. Родственники тут же вызвали мальчику скорую помощь, но было уже поздно. По факту смерти подростка возбудили уголовное дело. Как рассказали «КП-Петербург» близкие друзья Владимира, у парня не было проблем со здоровьем, но в последнее время он серьезно злоупотреблял никотином.

«КУРИЛ НА ГОЛОДНЫЙ ЖЕЛУДОК»

Владимир жил в квартире с отцом, бабушкой и дедушкой. Друзья говорят, что учился хорошо, больше всего любил физкультуру. Парень занимался активным спортом с родными, особенно любил горные лыжи, сноуборд и серфинг. Однако около года назад он пристрастился курить модные среди подростков вейпы. Пробовал один аромат за другим. Детям до 18 лет эти устройства, естественно, не продают. Но близкий друг восьмиклассника Саша заявил «КП-Петербург», что тот находил подпольные магазины.

- В обычных лавках ему никогда ничего не продавали. Везде камеры, все строго. Но Вова знал выходы. В общем, его затянуло это занятие. Хотя родители, конечно, были против. Чтобы не «палиться», он курил в ванной. Вот и в день смерти все было так же, - вздыхает приятель Владимира.

14-летний парень увлекался спортом, но вместе с этим около года тайно курил вейп. Фото: СОЦСЕТИ

Как вспоминает Саша, в какой-то момент его другу наскучили обычные вейпы, и он захотел попробовать «взрослые вещи».

- Вова закупал никотиновые бустеры – такие флакончики, в которых находится никотин. И добавлял их в жидкость вейпа в разных пропорциях. Он любил делать вейп покрепче. Не знаю, что произошло на этот раз. Может, он купил паленую продукцию. Я точно знаю только то, что он курил крепкий вейп на голодный желудок. Сильно затянулся. Получил большую дозу никотина и, видимо, упал без сознания, - рассуждает друг погибшего восьмиклассника.

«МЫСЛЕЙ О СУИЦИДЕ НЕ БЫЛО»

Друзья Вовы держат связь с его родными, но пока им известна только предварительная причина смерти – отравление неизвестным веществом. По их словам, сейчас полицейские проверяют все магазины Василеостровского района, где школьник мог закупать вейпы и жидкости к ним.

- У Славы было крепкое здоровье, физически развитый парень. Разве что была какая-то небольшая аллергия, но не смертельная. Мыслей о суициде у него точно никогда не было, это исключено. Я даже не видела, как он кашлял. Не было никаких последствий курения, - разводит руками одноклассница Вовы.

Родители подростка готовятся к его похоронам и очень ждут результаты экспертизы. Фото: СОЦСЕТИ

После смерти подростка СК возбудил уголовное дело по первой части статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Если виновников гибели Владимира найдут, то им грозит в худшем случае лишение свободы на срок до двух лет.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Нарколог Олег Стеценко

- Возможно, мальчик экономил и использовал старый вейп. Когда у этого устройства прогорает нить накаливания, человек вдыхает не пар, а маленькие капли жидкости. Они падают на слизистую языка. Все это глотается вместе со слюной. Вероятно, в данном случае подросток отравился именно никотином, концентрация которого была очень сильной. А что? Капля никотина действительно убивает лошадь. Это яд. Им запросто можно отравиться, в моей практике было много таких случаев. Я вообще считаю, что нужно как-то сертифицировать отрасль электронных сигарет. Если модуль вейпа «выдохся» – он должен сразу отключаться, чтобы его выкинули. А никотиновые жидкости лучше не продавать отдельно, чтобы необразованный человек не намешал себе смертельную дозу.

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