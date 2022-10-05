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Общество5 октября 2022 9:54

Старейшая учительница Петербурга Надежда Строгонова: «Не бывает двоечников - есть дети, которым нужно больше внимания»

102-летняя блокадная учительница рассказала про свое отношение к ЕГЭ и современному образованию
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Надежде Васильевне исполнилось 102 года.

Надежде Васильевне исполнилось 102 года.

Фото: Артем КИЛЬКИН

- Я всю жизнь живу детьми. И мои ученики хоть теперь сами бабушки и дедушки, я за ними как за каменной стеной, - говорит «КП-Петербург» Надежда Васильевна Строгонова. Она показывает на еще совсем юные личики с фотографии, висящей на стене.

Надежда Васильевна – старейший учитель города, совсем недавно ей исполнилось 102 года. Почти полвека своей жизни она отдала школьным урокам и детям, которые вот уже 50 лет заботятся о своей классной маме, отмечают ее дни рождения в ресторане всей гурьбой, звонят и снабжают подарками.

ОБ УЧЕБЕ НАСУЩНОЙ

Надежда Васильевна сражает «Комсомолку» наповал при первой же встрече: хрупкая, тонкая, с девичьей прической, широкой улыбкой и богатейшей речью, которая не растеряла слова и изящность даже спустя целый век. В том, как она рассказывает о своих уже пожилых учениках, чувствуется непоколебимый имидж мудрой наставницы. К детям Надежда Васильевна и вправду всегда относилась бережно – двоечников и проблемных детей у нее не было. Были только те, кому требовалось чуть больше внимания, чем другим.

Надежда Васильевна (в центре) со своим классом, 1943 год.

Надежда Васильевна (в центре) со своим классом, 1943 год.

Фото: Артем КИЛЬКИН

- Надо учителю найти подход, чтобы такому ребенку захотелось учиться. Дай ему отдельное задание. Помоги ему, он потихоньку догонит других. Не унижай, не топчи его самолюбие и дай ему развиваться по его способностям. Был у меня мальчик Валера, очень плохо учился, но был умный и работяга – строгал, мастерил. Я только маму просила не говорить ему, что он дурак. Я тянула его на тройки, потом на четверки, и он ушел в училище после 8 класса. Через 20 лет мы случайно встретились – Валерка заимел большую должность. Сказал: «Только вы верили, что из меня получится человек», - вспоминает Надежда Васильевна.

Именно по этой причине учительница не любит всем известное ЕГЭ. Не понимает, как всех детей, настолько разных в своих способностях, равняют под одну линейку из стандартных заданий - так ведь и зачатки талантов можно загубить! Не нравится Надежде Васильевне и политика современных школ: за то, что учителям не хватает времени на воспитательную работу, а дети загружены тем, что им не нужно.

- На уроках нужно больше воспитывать, прививать любовь к родине, учить взаимопомощи, создавать крепкий дружный коллектив. В начальной школе это важнее всего. Поэтому современные дети совсем другие, они ни с чем не считаются, недооценивают роль учителя. А ведь это самая высокая профессия! Она готовит новое поколение, и эти люди зависят от школьного образования, - уверена Надежда Васильевна.

Надежда Васильевна по сей день остается для своих учеников мудрой наставницей. Ее дети держат с ней связь, отмечают ее дни рождения и дарят подарки.

Надежда Васильевна по сей день остается для своих учеников мудрой наставницей. Ее дети держат с ней связь, отмечают ее дни рождения и дарят подарки.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Зато современные технологии старейшему учителю по душе. Педагогам, отмечает Строгонова, стало гораздо легче готовить наглядные материалы. Раньше, завидует молодым коллегам Надежда Васильевна, учителям приходилось искать книги, чертить и рисовать все, что пригодится школьникам. Правда, компьютером сама учительница все же не пользуется, но регулярно появляется в соцсетях, благодаря внуку. В ее аккаунтах теперь и видео со встреч с учениками, и обращения к подписчикам с благодарностями и небольшие истории от первого лица.

САПОЖНИК БЕЗ САПОГ

Учительская карьера Надежды Васильевны началась случайно. Трудно поверить, что призванный педагог собирался работать бухгалтером – на него совсем юная Надя, вышедшая из бедной семьи с восемью детьми, отучилась в техникуме. За два года до Великой Отечественной войны Надя приехала в Ленинград на курсы повышения квалификации и устроилась подрабатывать секретарем в спецшколу №18 на 6-й Советской улице. Там Надю и «обратили» в учителя – попросили подменить заболевшего педагога начальных классов.

Маленькая Надя (сидит вторая справа) с матерью, братьями и сестрами.

Маленькая Надя (сидит вторая справа) с матерью, братьями и сестрами.

Фото: Артем КИЛЬКИН

- Я дала четыре урока, дети сидели как мышки. Директор, оказывается, все это время стоял под дверью – боялся, что дети по партам побегут. Первый класс – самый сложный, 42 ребенка, нужно держать внимание. Я вышла из кабинета с мокрой спиной, а директор сказал, что я прирожденный учитель, - вспоминает Надежда Васильевна.

Несколько лет после Надежда Васильевна вела математику средним классам в той школе, а позднее отучилась на учителя начальных классов. С малышами ей было интереснее – каждый день наблюдать, как ребенок растет и привязывается к классной маме.

В блокаду школу перевели под детдом, настали времена, о которых Надежда Васильевна вспоминает только тяжелым шепотом и со слезами. Полуживая, с дистрофией третьей стадии и цингой, она отпаивала лежачих сирот чаем. Многие дети умирали у нее на руках, но 625 ребятишек Надя с коллегами подняла на ноги и эвакуировала по Дороге жизни. А в августе 1941 года в здании снова заработала школа-десятилетка, уже под номером 161.

Надежда Васильевна (в центре) с последней сменой детей из детского дома, эвакуированных по Дороге жизни. Вместе с коллегами Надежда подняла на ноги 625 ребятишек. Фото: личный архив героя

Надежда Васильевна (в центре) с последней сменой детей из детского дома, эвакуированных по Дороге жизни. Вместе с коллегами Надежда подняла на ноги 625 ребятишек. Фото: личный архив героя

- Мы ставили парты, заготавливали дрова для отапливания, чтобы дети приходили в теплый класс. Ломали заборы, прилавки базаров, деревья – плачем, сил нет, были чуть живые. Первые уроки были про то, как вести себя при обстреле и спускаться в бомбоубежище. В школах организовали питание, давали горячий суп, жмыховый или дрожжевой. Дети спешили в школу, потому что дома было голодно, холодно, мама на работе. А здесь тепло, ждет классная мама и есть еда. Многие старшие ребята уходили после уроков работать на завод, но проблем с учебой не было ни у кого, - говорит Надежда Васильевна.

Школы не стало 16 апреля 1943 года. Здание разнесло вражеской бомбой, в бомбоубежище тогда погибли пять учителей. Если бы не рисковое решение директора выпускать детей из убежища по домам, невзирая на тревогу, не стало бы и детей. Саму Надю тоже уберегла судьба – она убежала домой, к торцу здания, за 10 минут до взрыва. Страшная взрывная волна накрыла ее в домашнем кресле, с тех пор девушка стала терять слух. Уже 102-летняя Надежда Васильевна читает по губам.

Юная Надежда Васильевна в начале карьерного пути. Учителем, кстати, она стала совершенно случайно.

Юная Надежда Васильевна в начале карьерного пути. Учителем, кстати, она стала совершенно случайно.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В первые дни после взрыва Надя чудом нашла директора столовой, согласившегося накормить 200 детей без продуктовых ученических карточек, хотя это могло караться расстрелом. Позднее ценные талончики нашли под развалами школы в несгораемом шкафу. Всего за полторы недели Надя с выжившими коллегами перебралась в новое здание на 6-й Советской, 3, где заработала школа №159. Сами носили парты, ремонтировали дыры фанерой и картоном, мыли полы, тащили дрова. Эта школа связана с Надей не только ее учительским подвигом и работой, но и личной трагедией. Александр Федорович Строгонов, тот самый директор, что решил выпускать детей из бомбоубежища домой, стал надиным мужем. А через год после войны, отведя два урока математики, умер от сердечного приступа. Надя осталась с 4-месячным сыном на руках, но продолжала учить детей.

Те самые ученические продуктовые карточки, которые едва не погибли под развалинами уничтоженной школы.

Те самые ученические продуктовые карточки, которые едва не погибли под развалинами уничтоженной школы.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Из-под ее крыла вышли серьезные люди: академик Герман Потехин, доктор математических наук Владимир Судаков, генерал-лейтенант Лев Котов. По сей день Надежда Васильевна ласково зовет их Герой, Володей, Левушкой, хотя уже всех похоронила. На жакет женщины легли почетные медали «За доблестный труд во время войны» и «За оборону Ленинграда». На пенсию Надежда Васильевна ушла в 55 лет из-за проблем со слухом. Впрочем, дома активной женщине не сиделось, она работала на городской телефонной станции, участвовала в общественных работах, трудилась в бюро райкома профсоюза. И продолжала быть учителем, подрабатывать репетитором.

- Если бы не мои ученики, я бы не выжила. Ведь как я осталась одна с маленьким сыном, так больше и не создавала семью. Тяжелая жизнь и интересная выдалась, невзгоды меня закалили, - подытожила Надежда Васильевна.

В январе 2022 года по ее инициативе в Соляном переулке установили памятник блокадному учителю. Несколькими годами ранее Надежда Строгонова добилась установки мемориальной доски в память погибшим учителям на 6-й Советской улице, где была взорванная школа.

В сентябре учительница получила Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Надежда Васильевна со своими учениками. "За ними я за каменной стеной", - говорит учительница. Фото: личный архив героя

Надежда Васильевна со своими учениками. "За ними я за каменной стеной", - говорит учительница. Фото: личный архив героя

СКАЗАНО

Секрет долголетия Надежды Васильевны:

Долголетие зависит от окружающей обстановки, которую ты сам всю жизнь себе создаешь. Если вокруг тебя добрые любящие люди, и у тебя доброе сердце – больше ничего не надо. Знать, что рядом друг и он всегда поможет.

И еще хорошо питаться: завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин. Не есть после семи вечера, а съесть яблоко или выпить стакан кипятка, чтобы лечь спать с легким желудком.

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