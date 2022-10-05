Старейшая учительница Петербурга Надежда Строгонова: «Не бывает двоечников - есть дети, которым нужно больше внимания»

Надежде Васильевне исполнилось 102 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Я всю жизнь живу детьми. И мои ученики хоть теперь сами бабушки и дедушки, я за ними как за каменной стеной, - говорит «КП-Петербург» Надежда Васильевна Строгонова. Она показывает на еще совсем юные личики с фотографии, висящей на стене.

Надежда Васильевна – старейший учитель города, совсем недавно ей исполнилось 102 года. Почти полвека своей жизни она отдала школьным урокам и детям, которые вот уже 50 лет заботятся о своей классной маме, отмечают ее дни рождения в ресторане всей гурьбой, звонят и снабжают подарками.

ОБ УЧЕБЕ НАСУЩНОЙ

Надежда Васильевна сражает «Комсомолку» наповал при первой же встрече: хрупкая, тонкая, с девичьей прической, широкой улыбкой и богатейшей речью, которая не растеряла слова и изящность даже спустя целый век. В том, как она рассказывает о своих уже пожилых учениках, чувствуется непоколебимый имидж мудрой наставницы. К детям Надежда Васильевна и вправду всегда относилась бережно – двоечников и проблемных детей у нее не было. Были только те, кому требовалось чуть больше внимания, чем другим.

Надежда Васильевна (в центре) со своим классом, 1943 год. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Надо учителю найти подход, чтобы такому ребенку захотелось учиться. Дай ему отдельное задание. Помоги ему, он потихоньку догонит других. Не унижай, не топчи его самолюбие и дай ему развиваться по его способностям. Был у меня мальчик Валера, очень плохо учился, но был умный и работяга – строгал, мастерил. Я только маму просила не говорить ему, что он дурак. Я тянула его на тройки, потом на четверки, и он ушел в училище после 8 класса. Через 20 лет мы случайно встретились – Валерка заимел большую должность. Сказал: «Только вы верили, что из меня получится человек», - вспоминает Надежда Васильевна.

Именно по этой причине учительница не любит всем известное ЕГЭ. Не понимает, как всех детей, настолько разных в своих способностях, равняют под одну линейку из стандартных заданий - так ведь и зачатки талантов можно загубить! Не нравится Надежде Васильевне и политика современных школ: за то, что учителям не хватает времени на воспитательную работу, а дети загружены тем, что им не нужно.

- На уроках нужно больше воспитывать, прививать любовь к родине, учить взаимопомощи, создавать крепкий дружный коллектив. В начальной школе это важнее всего. Поэтому современные дети совсем другие, они ни с чем не считаются, недооценивают роль учителя. А ведь это самая высокая профессия! Она готовит новое поколение, и эти люди зависят от школьного образования, - уверена Надежда Васильевна.

Надежда Васильевна по сей день остается для своих учеников мудрой наставницей. Ее дети держат с ней связь, отмечают ее дни рождения и дарят подарки. Фото: Артем КИЛЬКИН

Зато современные технологии старейшему учителю по душе. Педагогам, отмечает Строгонова, стало гораздо легче готовить наглядные материалы. Раньше, завидует молодым коллегам Надежда Васильевна, учителям приходилось искать книги, чертить и рисовать все, что пригодится школьникам. Правда, компьютером сама учительница все же не пользуется, но регулярно появляется в соцсетях, благодаря внуку. В ее аккаунтах теперь и видео со встреч с учениками, и обращения к подписчикам с благодарностями и небольшие истории от первого лица.

САПОЖНИК БЕЗ САПОГ

Учительская карьера Надежды Васильевны началась случайно. Трудно поверить, что призванный педагог собирался работать бухгалтером – на него совсем юная Надя, вышедшая из бедной семьи с восемью детьми, отучилась в техникуме. За два года до Великой Отечественной войны Надя приехала в Ленинград на курсы повышения квалификации и устроилась подрабатывать секретарем в спецшколу №18 на 6-й Советской улице. Там Надю и «обратили» в учителя – попросили подменить заболевшего педагога начальных классов.

Маленькая Надя (сидит вторая справа) с матерью, братьями и сестрами. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Я дала четыре урока, дети сидели как мышки. Директор, оказывается, все это время стоял под дверью – боялся, что дети по партам побегут. Первый класс – самый сложный, 42 ребенка, нужно держать внимание. Я вышла из кабинета с мокрой спиной, а директор сказал, что я прирожденный учитель, - вспоминает Надежда Васильевна.

Несколько лет после Надежда Васильевна вела математику средним классам в той школе, а позднее отучилась на учителя начальных классов. С малышами ей было интереснее – каждый день наблюдать, как ребенок растет и привязывается к классной маме.

В блокаду школу перевели под детдом, настали времена, о которых Надежда Васильевна вспоминает только тяжелым шепотом и со слезами. Полуживая, с дистрофией третьей стадии и цингой, она отпаивала лежачих сирот чаем. Многие дети умирали у нее на руках, но 625 ребятишек Надя с коллегами подняла на ноги и эвакуировала по Дороге жизни. А в августе 1941 года в здании снова заработала школа-десятилетка, уже под номером 161.

Надежда Васильевна (в центре) с последней сменой детей из детского дома, эвакуированных по Дороге жизни. Вместе с коллегами Надежда подняла на ноги 625 ребятишек. Фото: личный архив героя

- Мы ставили парты, заготавливали дрова для отапливания, чтобы дети приходили в теплый класс. Ломали заборы, прилавки базаров, деревья – плачем, сил нет, были чуть живые. Первые уроки были про то, как вести себя при обстреле и спускаться в бомбоубежище. В школах организовали питание, давали горячий суп, жмыховый или дрожжевой. Дети спешили в школу, потому что дома было голодно, холодно, мама на работе. А здесь тепло, ждет классная мама и есть еда. Многие старшие ребята уходили после уроков работать на завод, но проблем с учебой не было ни у кого, - говорит Надежда Васильевна.

Школы не стало 16 апреля 1943 года. Здание разнесло вражеской бомбой, в бомбоубежище тогда погибли пять учителей. Если бы не рисковое решение директора выпускать детей из убежища по домам, невзирая на тревогу, не стало бы и детей. Саму Надю тоже уберегла судьба – она убежала домой, к торцу здания, за 10 минут до взрыва. Страшная взрывная волна накрыла ее в домашнем кресле, с тех пор девушка стала терять слух. Уже 102-летняя Надежда Васильевна читает по губам.

Юная Надежда Васильевна в начале карьерного пути. Учителем, кстати, она стала совершенно случайно. Фото: Артем КИЛЬКИН

В первые дни после взрыва Надя чудом нашла директора столовой, согласившегося накормить 200 детей без продуктовых ученических карточек, хотя это могло караться расстрелом. Позднее ценные талончики нашли под развалами школы в несгораемом шкафу. Всего за полторы недели Надя с выжившими коллегами перебралась в новое здание на 6-й Советской, 3, где заработала школа №159. Сами носили парты, ремонтировали дыры фанерой и картоном, мыли полы, тащили дрова. Эта школа связана с Надей не только ее учительским подвигом и работой, но и личной трагедией. Александр Федорович Строгонов, тот самый директор, что решил выпускать детей из бомбоубежища домой, стал надиным мужем. А через год после войны, отведя два урока математики, умер от сердечного приступа. Надя осталась с 4-месячным сыном на руках, но продолжала учить детей.

Те самые ученические продуктовые карточки, которые едва не погибли под развалинами уничтоженной школы. Фото: Артем КИЛЬКИН

Из-под ее крыла вышли серьезные люди: академик Герман Потехин, доктор математических наук Владимир Судаков, генерал-лейтенант Лев Котов. По сей день Надежда Васильевна ласково зовет их Герой, Володей, Левушкой, хотя уже всех похоронила. На жакет женщины легли почетные медали «За доблестный труд во время войны» и «За оборону Ленинграда». На пенсию Надежда Васильевна ушла в 55 лет из-за проблем со слухом. Впрочем, дома активной женщине не сиделось, она работала на городской телефонной станции, участвовала в общественных работах, трудилась в бюро райкома профсоюза. И продолжала быть учителем, подрабатывать репетитором.

- Если бы не мои ученики, я бы не выжила. Ведь как я осталась одна с маленьким сыном, так больше и не создавала семью. Тяжелая жизнь и интересная выдалась, невзгоды меня закалили, - подытожила Надежда Васильевна.

В январе 2022 года по ее инициативе в Соляном переулке установили памятник блокадному учителю. Несколькими годами ранее Надежда Строгонова добилась установки мемориальной доски в память погибшим учителям на 6-й Советской улице, где была взорванная школа.

В сентябре учительница получила Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Надежда Васильевна со своими учениками. "За ними я за каменной стеной", - говорит учительница. Фото: личный архив героя

СКАЗАНО

Секрет долголетия Надежды Васильевны:

Долголетие зависит от окружающей обстановки, которую ты сам всю жизнь себе создаешь. Если вокруг тебя добрые любящие люди, и у тебя доброе сердце – больше ничего не надо. Знать, что рядом друг и он всегда поможет.

И еще хорошо питаться: завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин. Не есть после семи вечера, а съесть яблоко или выпить стакан кипятка, чтобы лечь спать с легким желудком.