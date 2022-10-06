Мусорный полигон или вредные предприятия: почему в Гатчинском районе невозможно дышать

Полигон «Новый свет-Эко» располагается на площади в 43 гектара и обслуживает 10 районов Петербурга. Фото: Александрова Елена.

Жителям Гатчины летом приходилось чуть ли не спать в респираторах, но и сейчас они продолжают задыхаться. В дело вмешалась природоохранная прокуратура Ленобласти. Надзорный орган подал в Гатчинский городской суд исковое заявление к ООО «Новый свет - Эко». От полигона требуют устранить последствия выброса свалочных газов. Однако эксперты считают, что зловонные запахи не от свалки. Основные претензии, конечно, предъявляются полигону, что объяснимо, - это крупное и заметное предприятие. «Комсомольская правда в Петербурге» решила разобраться, в чем может быть дело.

ПРИ ЧЕМ ТУТ ОПОЛЗЕНЬ?

В конце сентября на полигоне «Новый свет» под Гатчиной сошел оползень. Неприятный запах распространился на ближайшие населенные пункты. Однако от вони местные жители мучились задолго до этого происшествия. При чем тогда оползень?

Полигон «Новый свет» принадлежит одному из крупнейших игроков рынка отходов петербургской агломерации АО «Автопарк № 1 «Спецтранс». В организации заверили, что оползень не привел ни к каким последствиям. После схода на полигоне произвели повторные замеры выбросов. Никаких изменений выявлено не было.

Около поселка Новый свет работают сельхоз предприятия, от которых разносится тошнотворный запах удобрений и навоза. Фото: Александрова Елена.

ФОКУС НЕ НА ТОМ

Несмотря на штатную ситуацию, к полигону сейчас приковано максимальное внимание. Специалисты Росприроднадзора и Роспотребнадзора тут же организовали проверку, которую на протяжении всего лета просили провести местные жители. Во время проверки около полигона обнаружили несанкционированную свалку. Собственником участка является АО «НПК «Р.о.с.промнефть».

- Установленные факты нарушают права и законные интересы жителей, а также создают угрозу причинения вреда окружающей среде и здоровью граждан в результате негативного воздействия отходов на окружающую среду, - сообщили в прокуратуре Ленобласти.

Эколог, председатель общественной организации «Северо-Западный Зеленый крест» Юрий Шевчук в эфире Радио «Комсомольская правда» отметил, что возникновение несанкционированных свалок на территории Гатчинского района Ленобласти не редкость. Мусор туда свозят «по доброте душевной» соседи - петербургские компании. В основном речь идет о строительных отходах. Серьезного вреда для здоровья человека они не представляют, однако попадают в грунтовые воды и наносят вред экологии.

Выборгский районный суд постановил рекультивировать земельный участок, на котором находится несанкционированная свалка. Заняться этим предстоит собственнику - АО «НПК «Р.о.с.промнефть».

Эксперты утверждают, что проблема свежего воздуха не в мусоре. Фокус внимания направлен не туда, как минимум потому, что неприятные запахи появляются в Гатчинском районе ближе к ночи, а у полигона технологические процессы не могут меняться «по расписанию». Так в чем же дело?

На очистных сооружениях поселка Новый свет были зафиксированы случаи слива жидких отходов. Фото: Александрова Елена.

ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Эколог Юрий Шевчук рассказал, в чем проблема Гатчинского района. На его территории располагаются предприятия, которые по генеральному плану там находиться не могут.

- Местные жители жалуются на разные запахи. Источники их тоже разные. Не так давно в Гатчине открылось несколько новых предприятий. Там, где по генплану должны были стоять предприятия III - V классов опасности, то есть не очень опасные, были поставлены I - II классов, работающие с химическими веществами. Например, предприятие, которое перерабатывает лакокрасочные отходы, - отметил специалист. - Жители чувствуют и сероводород, и метилмеркаптан, и химические запахи, и кислоты. Понятно, что от одного полигона такого быть не может.

Слова эколога подтверждают и специалисты Северо-Западного управления Росприроднадзора. Вместе с передвижными лабораториями они провели проверку в промзонах, где функционируют химические предприятия. Исследования воздуха проводились в течение 14 дней в ночное и дневное время.

- В результате были выявлены превышения по сероводороду в промышленной зоне, где ведут деятельность такие предприятия, как ООО «Промпокраска», ООО «Новол Рус», ООО «Лимпэк», ООО «Промпласт», ООО «Динекс Русь», ООО «ДМД Вуд», ООО «Леноблкартон», нефтебаза «Гарант», ООО «НВ-Бункер», ООО «ЭЛЕКТРОУТИЛЬ», а также в промышленной зоне поселка Новый Свет, где функционируют «Мясной дом Ивановых», ПК-СПБ «Металл», СК «Сибиком», - сообщили в Росприроднадзоре. - Сероводород является токсичным и легковоспламеняющимся газом. Промышленным источником образования сероводорода являются нефтеперерабатывающие заводы. Также сероводород образуется при работе бумажных фабрик с использованием процесса крафта, кожевенных заводов и канализации.

Но это еще далеко не все превышения ПДК, которые зафиксировали специалисты. Так, на Пушкинском шоссе выявили большое количество этилбензола, который может содержаться в нефти и каменноугольной смоле, а рядом с территорией бывшего предприятия ОАО «Сибросьпереработка» - оксида углерода, фенола и ксилола.

- В деревне Малые Колпаны эксперты зафиксировали превышения по сероводороду и ксилолу. Фенол активно используют в нефтепереработке, в частности, для селективной очистки масел на технологических установках, а ксилолы в качестве растворителя в полиграфической, резиновой и кожевенной промышленности. В нефтяной промышленности ксилол также является частым компонентом парафиновых растворителей, используемых при засорении труб парафином, - продолжают специалисты. - Кроме того, эксперты зафиксировали, что в три раза превышены показатели по оксиду углерода, сероводороду, этилбензолу в микрорайоне Хохлово Поле в Гатчине.

Муниципальные депутаты рассказали «КП в Петербурге» о том, что одно из вышеперечисленных предприятий занимается утилизацией опасных отходов. Когда оно заявило о своих планах на размещение в Гатчинском районе, местные жители выступили против такого соседства. Но предприятие появилось недалеко от так называемого Татарского переезда, то есть в непосредственной близости от жилых домов. Рядом - нефтеперерабатывающая станция, на которую тоже давно жалуются гатчинцы.

При этом некоторые производственные объекты, которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду, вообще не стоят на учете. Ни в каких системах надзорных органов они не проходят. Объемы выбросов, которые они производят, неизвестны.

Возникает вопрос: как опасные предприятия вообще появились в Гатчинском районе? Многие жители винят в этом местную администрацию, но там объяснили, что далеко не все находится в их зоне ответственности.

- Действительно, в соответствии с действующим генпланом Гатчинского района допустимо размещение предприятий III - V классов опасности. Согласование на размещение предприятий общей площадью до 1500 квадратных метров выдает администрация Гатчинского района, более 1500 квадратных метров - комитет госстройнадзора Ленинградской области. Ни одной, ни второй структурой согласований на размещение предприятий, чей класс опасности не соответствовал бы допустимому генеральным планом, не выдавалось, - объяснили «Комсомолке» в администрации Гатчинского района.

- В случае если предприятие заявилось, к примеру, по третьему классу опасности, а фактически ведет деятельность по второму или первому, - это попадает в сферу контроля комитета эконадзора Ленинградской области и Росприроднадзора, так как выдачей лицензий в сфере обращения отходов занимается СЗМУ Росприроднадзора и это является нарушением действующей лицензии. Деятельность в сфере обращения с отходами возможна только лишь при наличии лицензии.

После дождей подъехать к Лепсари практически невозможно из-за отсутствия временных дорог на полигоне. Фото: Александрова Елена.

ЛУЧШЕЙ АЛЬТЕРНАТИВЫ НЕТ

При этом серьезным проверкам подвергается только полигон «Новый свет - Эко», который работает абсолютно официально и принимает отходы не только из Гатчины, но и из десяти районов Петербурга: Адмиралтейского, Василеостровского, Кировского, Красносельского, Московского, Пушкинского, Колпинского, Фрунзенского, части Центрального и Невского. Альтернативы ему нет. Полигон ООО «АВТО-БЕРКУТ» в Лужском районе Ленобласти после многочисленных возгораний летом так и не смог возобновить прием отходов. А до ООО «Полигон ТБО» во Всеволожском районе мусоровозы просто не могут доехать - там постоянно размывает дорогу после дождей. Машины перенаправляются… в Гатчину, конечно. Чтобы таких проблем в «Новом свете» не было, там устанавливают временные дороги, что обеспечивает бесперебойную разгрузку при любых погодных условиях. Также у гатчинского полигона есть своя служба, которая предотвращает пожароопасные ситуации.

В то же время сейчас регион пытаются избавить и от других полигонов. Так, летом представители Северо-Западного управления Росприроднадзора обратились в суд с требованием приостановить работу «Северной Самарки». Полигон переполнен и больше не может принимать мусор. Кроме того, специалисты выявили на свалке многочисленные нарушения. Там хранятся электронные платы, ртутьсодержащие реле, автомобильные шины, которые должны утилизироваться. Кроме того, до 2023 года прекратит размещение отходов полигон в деревне Лепсари Всеволожского района.

Вместо мусорных полигонов сейчас планируют построить шесть площадок по переработке отходов: три в Ленобласти и три в Петербурге. Но мгновенно это сделать не удастся, пока же основной удар на себя будет брать «Новый свет». Однако если надзорные органы продолжат третировать полигон проверками, выполнять свою работу организации будет сложно. Эксперты же просят обратить внимание на «вредные» предприятия, работающие не по закону.

Подготовила: Мария ИВАНОВА