Ставший героем шуток в Сети ветеран из Великого Новгорода объяснил, зачем надел каску поверх огромной меховой шапки

Прославившийся на весь Интернет ветеран объяснил, зачем надел каску на меховую шапку. Фото: скриншот сюжета ГТРК "Славия"

Ветеран из Великого Новгорода неожиданно для себя стал героем Интернета. 74-летний Виталий Бабич инспектировал строящийся дом-интернат для престарелых и инвалидов в микрорайоне Деревяницы. Но пользователей соцсетей не зацепили новости, например, о системе искусственного интеллекта в здании, которая упростит жизнь постояльцев будущего соцучреждения. Все заострили внимание лишь на внешнем виде Виталия Ивановича. Он надел строительную каску поверх своей меховой шапки, что вызвало массу обсуждений.

За пенсионера уже заступился губернатор Андрей Никитин, заявивший, что в тот день на стройплощадке было ветрено. В областном совете ветеранов в свою очередь заявили «КП-Петербург», что сама встреча прошла 13 января и тогда были морозные ночи, когда температура опускалась до минус 15-20 градусов.

Виталий Бабич и раньше надевал каску на головной убор. На стройке иначе нельзя. Фото: совет ветеранов Новгородской области

- Так это же не новость. Все члены инспекционной комиссии там обязаны надевать каски. Ведется стройка. Посмотрите старые фотографии, раньше точно также все было. Каску надевали на шапку. И что здесь такого? Весь день нам звонят журналисты и требуют номер телефона Виталия Ивановича. Мы не понимаем, с чего такой интерес. Ерунда какая-то, - недоумевают в совете ветеранов Новгородской области.

«КП-Петербург» нашла ранние фотографии Виталия Бабича со стройки дома-ветеранов – и действительно, все пенсионеры и чиновники надели каски поверх шапок. Только в прошлый раз Виталий Иванович обошелся без меховой шапки и ходил в зимней кепке.

Коллеги Бабича подчеркивают, что он уважаемый в регионе человек. 22 года был главой администрации Савинского сельского поселения. Запомнился как чуткий и умелый руководитель. Является почетным гражданином Новгородского района. Имеет медали и знаки отличия за помощь в развитии региона, а также благодарности от губернатора. И тут такая «шапочная» история.

Тамара Петрова тоже надела каску на шапку, но над ней в соцсетях не смеялись. Фото: пресс-служба правительства Новгородской области

- Я вас очень прошу, давайте оставим это без комментариев, не звоните мне, - расстроено ответил «КП-Петербург» Виталий Иванович.

Вместе с Виталием Бабичем на последней инспекции стройки была его коллега по совету Тамара Петрова. Оказалось, ее тоже одолели журналисты, она уже устала от всей ситуации.

- Не пишите гадости. Виталий Иванович объяснил ситуацию. Было холодно и нужно было соблюдать технику безопасности. Правду говоря, мы вообще-то спокойно относимся к этому шуму. Наше поколение живет другими ценностями, - подытожила Тамара Петрова.

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