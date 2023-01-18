«Они там одни на морозе»: в Петербурге ищут дом для кошек, живших на даче умершей жены Жореса Алферова

В Комарово ищут дом кошкам, живших на даче у Алферовых. Фото: vk.com/komarovocats

Жители Комарово пытаются найти новый дом для кошек, которые жили на даче лауреата Нобелевской премии Жореса Алферова и его жены. Сам ученый умер четыре года назад, а в начале января скончалась и его супруга, Тамара Георгиевна. С этого момента многочисленные кошки, которые обитали в уличном домике для животных оказались предоставлены сами себе.

- В Комарово скончалась Тамара Георгиевна Алферова. У нее на участке в кошачьем домике жило много кошек. Кормить некому и нечем. Что делать, непонятно. Кошек много, - пишут местные жители в группе ВКонтакте «Комарово: кошки ищут дом».

Тамара Алферова (в центре) умерла спустя четыре года после смерти мужа. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

По их словам, ранее за животными присматривала медсестра, которая ухаживала за женой ученого. Но теперь, после смерти Тамары Георгиевны, дача пустует. Возможно, судьбой животных займется дочь Тамары Алферовой, или сын Жореса Алферова от первого брака. Но пока они заняты вопросами оформления документов.

- Ближайшую неделю надо подождать, пока люди разберутся с остальными делами, все-таки траур и много всего. А пока главное чтобы в эти морозы было кому накормить кошек, они там одни, - беспокоятся жители Комарово.

Сколько именно кошек живет на участке Алферовых, они не знают. А на чужой участок без разрешения зайти не могут. Получить разрешение можно только у родных, которые сейчас заняты скорбными делами. Появилось даже предложение, чтобы кошек на попечительство взял Академический Университет, где работал Жорес Алферов.

- Я хочу обратиться к руководству университета с предложением взять кошек в Университет. Есть эрмитажные кошки, а это будут алферовские кошки, - пишут зоозащитники в соцсетях.

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