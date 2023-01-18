«Ему было очень стыдно»: Восьмиклассник грубо выставил за дверь учительницу посреди урока за просьбу снять капюшон

"Комсомолка" нашла школьника из Самары, выгнавшего учительницу с урока. Фото: СОЦСЕТИ

Очередной громкий скандал в российской школе обсуждают в соцсетях. В Интернете набрало популярность видео, на котором ученик силой выталкивает учительницу из класса, закрывает за ней дверь и не пускает внутрь. Судя по записи, стороны выдвинули друг другу ультиматумы. Победила молодость.

- Иди отсюда, говорю! – выпалил педагог школьнику.

- Иди сама отсюда. Иди! Мы тебя выгнали, – говорил с улыбкой подросток, хватая женщину и выталкивая ее за дверь.

Пользователи Сети посчитали, что действие произошло на днях в Смоленской области. Отследить первоисточник видео уже не представляется возможным. Однако spb.kp.ru нашла мать школьника с записи и выяснила, что все на самом деле случилось еще два года назад – в одной из школ Самары.

«МЫ В ШОКЕ ОТ СИТУАЦИИ»

Елизавета (имена героев изменены – прим.ред) не удивилась сообщению «КП». По словам матери подростка, они вместе с сыном Даниилом второй день подряд гадают, как старая и всеми забытая история вдруг всплыла и вызвала общественный резонанс.

- Это видео снято в 2020 году. Ребята учились в восьмом классе. Но запись ранее нигде не публиковали. Сын попросил одноклассника, снявшего видео, удалить его и никому не пересылать. И вот, прошло два года – и тут такое. Поверьте, и мы, и школа в шоке от этой ситуации. Не понимаем, кто и как его опубликовал, - недоумевает женщина.

Мама переживает, что публикация старого видео плохо скажется на будущем сына, ведь конфликт давно уладили. Фото: СОЦСЕТИ

По словам Елизаветы, само видео сильно обрезано. Из-за этого никто не смог бы понять причины конфликта учительницы и Даниила.

- Все началось из-за ерунды. Даня не снимал капюшон. Педагог попросила его выйти из класса и не срывать урок. Конечно, он мог бы просто снять этот капюшон. Но в то время у него был такой период «один против всех». Но после того как учительницу выставили за дверь, она вернулась назад и продолжила урок, - поделилась мама мальчика.

«ПОПАЛ В АВАРИЮ»

Как уверяет женщина, конфликт был исчерпан спустя пару дней после выдворения учительницы за дверь.

- Сейчас Даня не поднимет руку на женщин. Ему было очень стыдно. Потом еще несколько раз обговаривали ситуацию со школьной администрацией. А учитель очень хороший, добрый и отзывчивый. Просто тогда у нее сдали нервы. Она приняла наши извинения. В итоге все остались на своих местах, никого не выгнали и не уволили. Не хочется, чтобы сейчас кто-то пострадал после публикации видео. Повторюсь, было разбирательство. Конфликт случился только один раз, его быстро уладили, - говорит Елизавета.

Восьмиклассник указал учительнице на дверь. Та не послушалась, поэтому он применил силу. Фото: СОЦСЕТИ

Однако в школе учительница и Даниил пока не пересекаются. Летом 2022 года парень попал в ДТП.

- Даня на домашнем обучении. Скоро мы на операцию ложимся, а он очень переживает, что эта ситуация как-то негативно повлияет на все. Даня хочет доучиться и пойти в университет на IT-специалиста. Пошел бы в армию, но вряд ли возьмут. Никто не думал, что он вообще ходить будет, восстанавливаемся. Огромное спасибо врачам. Может из нас еще что-то слепят, - надеется мать десятиклассника.

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