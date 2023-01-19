Пункт назначения: опрокинувшийся лесовоз с бревнами устроил смертельное ДТП в Ленобласти

Водитель и пассажир микроавтобуса погибли в ДТП на трассе под Петербургом. Фото: vk.com/spb_today / "Мегаполис"

Серьезное смертельное ДТП произошло вечером 18 января на печально известной трассе «Петергоф — Кейкино». Около 22:30 здесь, после столкновения со встречной «Шкодой», перевернулся груженый бревнами лесовоз. Ехавший за ним микроавтобус не успел затормозить и врезался в прицеп. По другим данным, авария произошла из-за падения лесовоза.

- На изгибе дороги в районе мемориала «Январский гром», примерно в трех километрах от Гостилиц грузовик с бревнами не вписался в поворот и опрокинулся. Бревна разлетелись по дороге. Произошло столкновение с микроавтобусом «Форд Транзит» и легковым автомобилем, - сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Свидетели аварии вытащили водителя лесовоза из машины, он был жив. А вот шофер микроавтобуса погиб на месте. По предварительным данным, погиб также и один из пассажиров. Еще трое пострадали. Их, а также женщину из «Шкоды» госпитализировали в тяжелом состоянии. Также на скорой увезли и шофера лесовоза. По словам очевидцев, мужчина был трезв, но находился в шоковом состоянии.

Известно, что в момент ДТП шел мокрый снег с дождем. Обстоятельства и причины трагедии выясняют сотрудники ГИБДД.

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