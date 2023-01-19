Аномальное тепло в январе пробудило подснежники в Петербурге

Из-за аномального тепла в Петербурге появились в январе подснежники / Фото: Антон Кубышкин

В Санкт-Петербурге уже почти неделю стоит оттепель. Причем, порой даже ночью температура воздуха не опускается ниже нулевой отметки. Такое аномальное тепло в январе пробудило природу: проснулись подснежники, крокусы, начали набухать почки на деревьях. Об этом 19 января 2023 года рассказал петербургский фотограф Антон Кубышкин.

- Крокусы, подснежники и молодило почувствовали весну в январе. А на калине уже бутоны нераскрывшихся цветов, - рассказал фотограф в группе "ВКонтакте" "Макро клуб СПб".

Природа решила, что пришла весна / Фото: Антон Кубышкин

Целые лужайки пробуждающихся подснежников можно заметить в Приморском и Выборгском районе, например, в парке Сосновка. В Ленинградской области с этим посложнее, так как высота снега все же за городом больше. Что нельзя сказать о Петербурге, где снег остался только в парках и скверах.

Напомним, что 19 января в Петербурге до плюс 5 градусов и очень сильный ветер. Помимо этого, город находится на пороге "мокрого" рекорда из-за обильных дождей. За ночь в Северной столице выпало 9 мм осадков.