Егор Кончаловский раскрыл истинное состояние здоровья Никиты Михалкова

Никита Михалков остается в больнице Фото: Михаил ФРОЛОВ

Режиссер Никита Михалков после госпитализации до сих пор остается в больнице. Артист уже вышел на связь, попросив не верить в слухи о своем здоровье. Но о своем состоянии он так ничего и не сообщил. Раскрыть информацию об этом в эфире радио «Комсомольская правда» согласился его племянник Егор Кончаловский.

- Последнее, что я слышал, все у него нормально, - признался Егор Кончаловский. - Многое в новостях было преувеличено. Да, он подхватил грипп, он очень взрослый человек, поэтому лучше быть под наблюдением. Но какой-то тревоги нет. Это не тот случай. У меня вот был день рождения, он редко кому пишет, но у него хватило сил меня поздравить. Поэтому, я думаю, что у него все нормально.

Егор Кончаловский рассказал о состоянии Никиты Михалкова Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ранее о состоянии Никиты Михалкова «КП» рассказывал его друг Александр Адабашьян. Он заявлял, что режиссера уже давно перевели из реанимации в обычную палату. Более того, артист уже приступил к работе, но пока дистанционно.

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