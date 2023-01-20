«Они сами сделали эту купель»: Спустя год раскрыли страшную тайну гибели матери двоих детей в проруби в Крещение

Женщина погибла в Крещение

Прошел ровно год с момента гибели матери двоих детей, окунувшейся в необорудованную прорубь в Крещение. Трагедия произошла на глазах у мужа и детей женщины. На снятых кадрах видно, как перед прыжком в воду женщина крестится, после чего ныряет. Женщину мигом подхватывает течением и уносит под лед в ледяную воду. Мать двоих детей искали 9 дней волонтеры со всей страны. К сожалению, она погибла, ее тело нашли в километре от места купания.

Все происходило рядом с частным домом, который арендовала семья. Сразу же после трагедии следователи возбудили уголовное дело и стали выяснять, кто виноват в гибели женщины. Долгое время было неизвестно, кто же сделал несанкционированную купель. В это время родственники беспокоились за супруга погибшей, они боялись, что он не перенесет трагедию. Но недавно мужчина заявил spb.kp.ru, что с ним и с детьми всех хорошо, попросив не беспокоить его семью.

Семья оправилась после трагедии Фото: СОЦСЕТИ

А теперь силовики озвучили страшную тайну, которую не хотели раскрывать родные.

- Уголовное прекращено за отсутствием состава преступления, - сообщили spb.kp.ru в СУ СКР по Ленинградской области. - Эту прорубь они сделали сами.

Оказалось, что сам хозяин дома, который снимала семья, в этой истории невиновен.

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