Как живет семья женщины, утонувшей в проруби в Крещение, спустя год после страшной трагедии

Женщина утонула в Крещение Фото: СОЦСЕТИ

Для родных 41-летней Марии из Петербурга (имя изменено – прим.ред.), утонувшей во время Крещения в необорудованной проруби в Ленобласти, 19 января будет ровно год со дня трагедии. Женщина, напомним, прыгнула в купель на глазах своего супруга, 10-летнего сына и друзей, которые сняли страшные кадры на видео. Муж пытался спасти Марию, но прорубь была необорудованная, поэтому несчастную мгновенно унесло течением реки Оредеж. Тело женщины нашли лишь спустя 9 дней в километре от места ныряния. Шансов спастись у нее не было.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Но о том, чтобы кого-то наказали за ныряние в необорудованную прорубь, силовики не сообщали.

Тело женщины нашли в километре от места ныряния Фото: СКР

После трагедии семья закрылась ото всех. Друзья погибшей матери рассказывали «КП», что ее муж разбит горем. Они сильно переживали за его дальнейшую судьбу. Спустя год «КП» спросила у отца, как живет их семья.

- С детьми у нас все хорошо, - вздохнул отец в разговоре с spb.kp.ru. – Прошу больше не привлекать внимание к семье.

Друзья, тем временем, заявляют, что глава семейства все же вернулся на работу. А двое несовершеннолетних детей Марии - продолжают обучение. Они не хотят никаких упоминаний в прессе.

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