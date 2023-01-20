«Заставили рыть себе могилу»: СКР возбудил уголовное дело о похищении продюсера фильма «Елки»

Ивана Архипова похитили и заставили рыть себе могилу Фото: Юлия СТАЛИНА

История похищения продюсера одной из частей фильма «Елки» Ивана Архипова обернулась возбуждением уголовного дела в Петербурге. Об этом spb.kp.ru сообщил источник. Сама история всплыла еще в ноябре прошлого года. Якобы продюсера похитили и заставили себе рыть могилу. Однако многие относятся со скепсисом к этой истории. Поэтому поначалу проводилась проверка.

- 6 ноября в его «Гелендваген» в Разливе якобы сели двое мужчин в балаклавах. Они заставили ехать продюсера «Елок» вперед на несколько километров, - рассказал тогда источник «КП-Петербург».

Продюсера якобы спасло то, что злодеи отвлеклись, когда Иван Архипов копал могилу. Он добежал до станции «Водоканала» и стал звонить в полицию. Несмотря на то, что о похищении в правоохранительные органы он все-таки сообщил, писать официальное заявление мужчина отказался.

Тогда сотрудники полиции Курортного района Петербурга организовали проверку.

- Многим кажется история фейком. Однако сейчас СКР по Петербургу возбудил дело, - поделился источник. - Поручение было получено из Москвы.

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