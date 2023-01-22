Каратистка из Петербурга Алена Сибиева заняла третье место в конкурсе «Бабушка Вселенной»

Для Алены это был лишь второй конкурс красоты ФОТО: соцсети

В Болгарии 21 января отгремел конкурс «Бабушка Вселенной-2023». Россию на нем представляла 46-летняя петербурженка Алена Сибиева, которая статус бабушки получила лишь в прошлом году. Одержать победу красавице не удалось - она получила титул «третьей вице-бабушки Вселенной».

- Достойное место на международном конкурсе. Спасибо за возможность, - отметила Алена в своих соцсетях.

На конкурсе в Болгарии Алена появилась в роскошном бежевом платье ФОТО: соцсети

На конкурсе российская красавица предстала, как и полагается, в усыпанном стразами кокошнике. В качестве творческого номера подготовила танец с элементами боевых искусств, ведь вне сцены Алена тренер по каратэ с черным поясом. Платье для финала для участницы готовил тот же модельер, что облачал в роскошные наряды Анну Линникову - участницу конкурса «Мисс Вселенная». Алена появилась в нежном бежевом платье, украшенном сотнями страз.

Вне сцены Алена является тренером по каратэ ФОТО: соцсети

Поражение бабушку не огорчило, ведь конкурсы красоты для нее в новинку. Это был лишь второй в жизни - первым стал выигранный конкурс «Бабушка России», который и открыл ей путь за границу. Дома «третью вице-бабушку Вселенной» уже ждут малышка-внучка и двое сыновей.

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