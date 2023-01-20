Рождение внучки перевернуло жизнь: Суровая каратистка поменяла кимоно на вечернее платье и борется за звание «Бабушка Вселенной»

Алена лишь в прошлом году впервые стала бабушкой ФОТО: соцсети

Конкурс «Мисс Вселенная» отгремел, и молодые красотки ушли с подиума, уступив место дамам постарше. С 18 по 21 января в солнечной Болгарии проходит конкурс «Бабушка Вселенной»! И нет, дефилировать участницы будут не с тонометром в руках. Россию на нем представит 46-летняя петербурженка Алена Сибиева.

Статус бабушки женщина получила лишь в прошлом году, когда на свет появилась ее первая внучка, которая в буквальном смысле перевернула жизнь Алены с ног на голову. Как признается женщина, внучка вдохнула в нее новую жизнь. Еще вчера бабушка была тренером по каратэ и чаще представала перед людьми в кимоно с черным поясом, а теперь гордо шагает по сцене в вечернем платье и на каблуках.

Вне конкурсов красоты Алена тренер по каратэ ФОТО: соцсети

- Вот так вот с рождением внучки, моя жизнь очень сильно меняется, открываются новые дороги и возможности. И эта корона принадлежит теперь по праву еще и моей маленькой принцессе! – заявила Алена Сибиева, получив титул «Бабушка России 2022».

Да, соревноваться на конкурсах красоты – это вам не косточки соседям на лавочке у подъезда перемывать. Это дело более серьезное, поэтому Алена, как спортсменка, подошла к нему со всей душой и организованностью. Купила новое платье, выбрала прическу, макияж и сосредоточилась на победе.

- Сказать, что я волнуюсь – это ничего не сказать. Это и волнение, и переживание, и восторг и, конечно, удовольствие. А если учесть еще и то, что я впервые еду заграницу, то, я думаю, можно представить, что я могу испытывать, - делится впечатлениями Алена. – Конечно же, я постараюсь достойно выступить на конкурсе. Это для меня очень ответственно. Вот так вот из кимоно в платье и корону – это очень быстрый прыжок, но очень удивительный. Сам процесс конкурса – это новое приключение в моей жизни, новый опыт и еще один шаг к самой себе!

Участниц из России всего 46 лет ФОТО: соцсети

Примером для красавицы служит собственная мама, а она, между прочим, в свои 69 лет тоже спокойно могла бы побороться за звание прабабушки Вселенной. Силы духа – хоть отбавляй!

- Моя мама до сих пор участвует в различных соревнованиях. Недавно это была лыжная гонка в Ханты-Мансийске! Она для меня яркий пример, поэтому есть, куда расти и за кем стремиться, - отмечает Алена.

На конкурсе Алене придется побороться сразу с 20 такими же очаровательными бабушками с разных концов планеты. Никаких возрастных ограничений у конкурса нет. Главное - иметь внуков. Сами испытания, правда, не блещут оригинальностью. Соревнования на скорость вязания носков спицами не будет. Все по классике.

Красавица уже завоевала титул "Бабушка России" ФОТО: vk.com/missis_spb_baltiya

- Участницам на международном конкурсе нужно подготовить творческий номер. У Алены это будет смесь боевых искусств и танца. Дальше идет национальный костюм - у нас это кокошник и платье. Обязательно нужно было еще и записать видеовизитку. Там Алена рассказала, как занимается спортом, как тренирует других. И, конечно, с собой наша бабушка везет вечернее платье. Его подготовила тот же дизайнер Ольга Малярова, что делала платья Анне Линниковой на конкурс «Мисс Вселенная». Только у Алены оно будет бежевым и все в стразах, - рассказала «Комсомолке» директор конкурса «Бабушка России» Наталья Рогова.

Сейчас они все уже собрались в Болгарии – пока только знакомятся и готовятся блистать на сцене. Алена же в это время, как настоящая россиянка, скучает по снегу…

На конкурсе Алена представит номер, где совмещены танец и боевые искусства ФОТО: соцсети

- Вышла на небольшую прогулку, наслаждаюсь солнцем. Может быть, капельку тепла привезу в Петербург, хотя. Нет, зима – это все-таки снег! – делится с подписчиками женщина.

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