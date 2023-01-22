«Чернышевская» уже в граните, а к «Горному институту» скоро будут вести рельсы. В Метрострое рассказали о ходе работ по строительству петербургской подземки

Скоро к "Горном институту" будут вести рельсы ФОТО: t.me/stroimmetro

Метрострой Северной столицы нашел, чем обрадовать петербуржцев. Да, в этот раз именно обрадовать! 21 января, в день рождения петербургского метростроения, жителям города решили рассказать о ходе работ по строительству и реконструкции сразу нескольких станций.

Итак, первый насущный вопрос - когда же, когда же к нам вернется любимая «Чернышевская» в обновленном виде? Напомним, закрылась станция еще 25 октября. Причина - капитальный ремонт. Срок - год. И похоже, что работы там идут полным ходом, станция уже облачилась в гранит.

- На «Чернышевской» уже завершен демонтаж гранита и мрамора, штукатурки, входных групп и инженерных систем, - отметили в пресс-службе Метростроя.

Следующий пункт - долгожданная станция «Путиловская», копать которую начали еще в 2019 году. Сроки сдачи станции, правда, оказались размытыми. Изначально упоминался июнь 2022 года, но на новеньком эскалаторе никто из петербуржцев так и не прокатился. Теперь речь идет уже о сентябре 2023 года и, похоже, что в этот раз может обойтись без заминок.

Метрострою есть, чем порадовать петербуржцев ФОТО: t.me/stroimmetro

- На «Путиловской» метростроители приступили к обустройству среднего станционного тоннеля. На встрече обсудили мероприятия, которые позволят оптимизировать сроки проведения некоторых работ, - уточняют в Метрострое Северной столицы.

Ну а главная боль горожан - это станция «Горный институт». Правда, и тут в Метрострое нашли, чем порадовать. Скоро к ней будут вести настоящие рельсы, а не призрачные обещания.

- В перегонном тоннеле между «Театральной» и «Горным институтом» начали укладку путевого бетона. Вскоре здесь преступят к монтажу рельса, - уверяют в Метрострое.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Центральный район Петербурга год будет жить без «Чернышевской». Что предлагают урбанисты

Станцию метро «Чернышевская» в Петербурге планируют закрыть на реконструкцию в октябре 2022 года (подробнее)