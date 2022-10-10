«Тело до сих пор не нашли»: Погибший во время взрыва на Крымском мосту водитель Cadillac ехал к маме в Симферополь

Юноша работал фитнес-тренером ФОТО: соцсети

Только вчера стало известно, что взрыв на Крымском мосту, прогремевший 8 октября, унес жизни семейной пары историков-гидов из Петербурга Эдуарда и Зои. Cadillac, на котором ехали супруги, проезжал рядом с взорвавшемся грузовиком. Известно, что за рулем машины был не кто-то из пары, а 26-летний Глеб Оргеткин, который вместе с ними ехал на полуостров. Эту информацию подтвердила и подруга Глеба.

- К сожалению, это правда. Глеб погиб, все друзья и родные говорят, что его тело до сих пор не могут найти, - рассказала "КП-Петербург" подруга погибшего Ольга.

Сам молодой человек был родом из Симферополя и, по словам друзей, вырос в очень религиозной семье. После школы пошел учиться на религоведение, а потом переехал в Москву.

После университета Глеб переехал в Москву ФОТО: предоставлено "КП-Петербург"

- В Москве он сначала сам начал активно спортом заниматься, а потом работал тренером. Девушки не было. Он хоть и уехал, но каждый год приезжал в Крым навестить маму. И в этот раз поехал к маме. Я никогда не знала человека более жизнерадостного, очень жаль, - говорят друзья парня.

По словам знакомых, Эдуард и Зоя оказались в машине Глеба не как случайные попутчики. Все вместе они ехали в Крым снимать документальный фильм, но как именно познакомились - пока неизвестно. По предварительной информации, в момент взрыва в машине находился еще один человек - хозяин Cadillac.

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