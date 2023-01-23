В кинотеатре «Аврора» покажут «Гнев»

Для российского зрителя «Гнев» – уникальная возможность ближе познакомиться с жизнью Ливана. Фото: кадр из фильма

1 февраля в 20:00 в кинотеатре «Аврора» пройдет премьера первого в истории совместного российско-ливанского фильма «Гнев». Фильм представит режиссер и продюсер фильма Мария Иванова Сурае. После показа состоится обсуждение фильма. В обсуждении примет участие Наталья Казурова – кандидат исторических наук, киновед и антрополог, старший научный сотрудник МАЭ (Кунсткамера) РАН.

Фильм «Гнев» – это режиссерский дебют Марии Ивановой Сурае в художественном полном метре после 16-летней работы продюсером. Мария была участником основного конкурса Каннского кинофестиваля с фильмом Sonuncu, получила приз от УВКБ ООН в РФ за фильм «Бежать от войны» и многие другие. Сейчас Мария Иванова Сурае работает на Ближнем Востоке в качестве режиссера, сценариста и продюсера документального и художественного кино.

Картина затрагивает общечеловеческие проблемы, актуальные и для российского, и для ливанского общества: взаимоотношения в патриархальной и современной семье, встреча и адаптация друг к другу людей разных культур и религий, уход от тяжелой реальности в разрушение личности, а в центре картины – собственная воля человека, который готов бороться за свое счастье и независимость.

«Тема встречи Востока и Запада, взаимодействия разных культур, различного и общего в людях особенно емко и точно раскрывается в Ливане – небольшой стране, в которой уживаются рядом 18 религий, культура патриархальная, традиционная, и современная», – подчеркивает Мария Иванова Сурае.

Съемки фильма проходили в течение 10 месяцев в период пандемии COVID-19, а также крупного взрыва в морском порту Бейрута и протестов в столице Ливана, что не помешало творческой группе успешно закончить картину.

В творческой группе картины – оператор с мировым именем Томмасо Форилли (оператор номинанта «Оскара»-2018 The Insult), художник-постановщик Хусейн Байдун (художник-постановщик фильма «Капернаум» – победителя в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» премий 2019 года «Оскар», «Золотой глобус», «Сезар» и Британской академии), исполнительный продюсер Пьер Сарраф (сопродюсер «Капернаума», «В Сирии» – обладателя приза зрительских симпатий на Берлинском кинофестивале – 2017, Warsha – номинанта на «Оскар»-2022), режиссер монтажа Веселла Мартшевски (монтаж в картине «Уроки фарси»), композитор Алексей Айги («Орда», «Мата Хари»). Главные роли исполняют звезда французского и ливанского кинематографа Манал Исса и Орельен Шоссад – французский кино- и театральный актер.

Для российского зрителя «Гнев» – уникальная возможность ближе познакомиться с жизнью Ливана, показанной глазами современной девушки, выросшей в патриархальной семье и переехавшей в большой город. «Гнев» как первая российско-ливанская картина положит начало культурному сотрудничеству двух стран в области кинематографа.

Премьера состоится при поддержке Русско-арабского центра межпрофильного сотрудничества.